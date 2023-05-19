Российские банки ухудшают условия снятия наличных через банкоматы

Ряд отечественных банков прибегли к ужесточению условий снятия наличных через банкоматы, передает Frank Media со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.

Таким образом, на сегодня комиссия может достигать 10%.

При этом кредитные организации объясняют, что так они хотят компенсировать расходы из-за роста числа операций по снятию наличных за рубежом. Также среди причин указывается желание банков простимулировать граждан чаще использовать пользоваться платёжными картами.

Однако в минувшем году некоторые банки, наоборот, исключили комиссии, а кто-то и вовсе повысил бесплатный лимит за снятие денег.

Из 15 кредитных организаций, проверенных экспертами, в 11 еще можно снимать деньги без комиссии, уточнили в компании Frank RG.

Ранее редакция сообщала, что Иран готовится открыть филиалы двух банков на территории РФ.