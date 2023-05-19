Росавиация утвердила субсидируемые рейсы из Новосибирска

Обновлен перечень маршрутов 2023 года в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Он включает в себя 291 направление. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.

— В перечень маршрутов внесены изменения с целью сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально-значимых направлениях и эффективного расходования бюджетных средств, предоставленных на реализацию данной программы субсидирования, — говорится в сообщении.

В перечень вошло 31 направление из Новосибирска. Половина и более стоимости билета на них будет покрываться из регионального бюджета. Среди них рейсы в Анадырь, Барнаул, Владикавказ, Игарка, Ижевск, Калининград, Кызыл, Нижневартовск, Новый Уренгой, Пермь, Салехард, Талакан, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск и др.

Практически все рейсы выполняет АК «S7». Рейсы в Новый Уренгой и Салехард выполняет АО «АТК «ЯМАЛ».

Напомним, что в этом году программа субсидирования авиарейсов сокращена правительством с 9 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Это послужило причиной отмены рейсов в ряде регионов. Участники отрасли предлагали проиндексировать субсидии на авиаперевозки и расширить маршрутную сеть. Об этом же говорят и представители туроператоров.

Ранее редакция сообщала, что компания S7 запускает рейсы из Новосибирска во Владикавказ.