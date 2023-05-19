Сотрудник полиции в Новосибирске задержан за покупку и хранение наркотических веществ

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника полиции одного из подразделений МВД России по городу Новосибирску, сообщили в СК Российской Федерации по Новосибирской области. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ (ч.1 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый приобрел в Интернете наркотическое вещество, и хранил его для личного использования.

—22-летний сотрудник полиции был задержан работниками оперативно-розыскной части собственной безопасности областной полиции вблизи одного из домов в Ленинском районе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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