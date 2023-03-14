Новосибирская область оказалась на 12 месте по количеству преступлений в общероссийском рейтинге

Исходя из данных статистики Генпрокуратуры РФ, Новосибирская область заняла 12 место по количеству преступлений в России по итогам 2022 года, пишет КП-Новосибирск.

— Особо тяжких преступлений за ушедший год было зарегистрировано 2033, что на 34,3% больше, чем за 2021 год. Тяжких преступлений — 9206, на 57% выросло число преступлений, совершенных гражданами СНГ — до 627. Число преступлений с участием несовершеннолетних выросло до 750, — говорится в исследовании.

При этом первую десятку рейтинга по числу преступлений возглавила Москва, за ней Краснодарский край и замыкает тройку Московская область, далее по списку идут Санкт-Петербург, Челябинская область, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан и замыкает десятку Кузбасс.

Вместе с тем, в общемировом рейтинге самых криминальных городов столица Сибири заняла 182 место, оставив позади Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москву.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область в феврале возглавила российский рейтинг по выводу на рынок жилья.

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