Российские кинотеатры покажут новый фильм «Подземелья и драконы: честь среди воров» неофициально

Компания Paramount Pictures, которая объявила о приостановке деятельности в России еще в марте прошлого года, занимается распространением этого фильма. Но, отечественные кинотеатры все-такт намерены продемонстрировать новинку неофициально, пишет ФАН, ссылаясь на газету «Известия».

Премьера состоится не раньше, чем через неделю после официального релиза, а самые ранние показы намечены на 6 апреля.

Издание отмечает, что целевая аудитория новинки — гики, геймеры и фанаты настольной игры. Для них в фильме полно отсылок на «Забытые Королевства» — наиболее популярную игровую вселенную среди настольщиков.

Однако западные критики уверены, что фильм заинтересует не только ярых фанатов, но и обычных кинолюбителей.

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Фото: кадр из фильма