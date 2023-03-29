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В новосибирском Минкульте назначен новый замминистра

  • 29/03/2023, 15:18
Оксана Грегул, замиминистра культуры Новосибирской области
Эту должность заняла управленец из Кольцово.

Заместителем министра культуры Новосибирской области назначена Оксана Грегул, ранее возглавлявшая управление образования, культуры, спорта и молодёжной политики в Кольцово. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщают в министерстве.

На должности замминистра Оксана Грегул будет курировать развитие креативных индустрий, профессионального искусства, образования в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия, говорится на сайте областного Минкульта.

Вячеслав Стародубцев об изменениях в Новосибирской консерватории

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Напомним, что культурная сфера Новосибирской области в последнее время одна из наиболее «богатых» на кадровые перестановки. В частности, на прошлой неделе назад стало известно об уходе с должности ректора Новосибирской консерватории Жанны Лавелиной. Это случилось вскоре после визита в учреждение замминистра культуры РФ Надежды Преподобной. Сейчас обязанности ректора исполняет главный режиссёр НГАТОиБ Вячеслав Стародубцев.

Что касается самого министерства, то оно почти год остаётся «безголовым» после ухода министра Натальи Ярославцевой в мае прошлого года. В начале текущего года министерство покинул замминистра Григорий Милогулов, в чьей «епархии» как раз находились как раз те компетенции, которые сейчас переданы Оксане Грегул. Обязанности министра в настоящее время исполняет Юрий Зимняков.

Кадровые изменения претерпели и некоторые направления в работе нового замминистра. В частности, в ноябре прошлого года с поста руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия по Новосибирской области ушла Елена Медведева. Спустя месяц на эту должность был назначена замглавы областного МинЖКХ Елена Макавчик.

Пока «безголовым» остаётся областной Центр креативных индустрий, в отношении директора которого – Виктора Буланкина – возбуждено уголовное дело и сейчас идёт судебное рассмотрение.

 

Ранее редакция сообщала о кадровых изменениях в спортивной отрасли.

Фото Министерства культуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения Культура

Регионы: Новосибирская область

Теги : министерство культуры кадровые перестановки


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