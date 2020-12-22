Российские коровы устойчивы к холодному климату

Ученые ФИЦ ИЦиГ СО РАН под руководством профессора Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) Дениса Ларкина уже несколько лет активно изучают генетические факторы устойчивости к холодному климату у исконно российских пород крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

В результате длительных процессов естественного и искусственного отбора появились несколько локальных пород крупного рогатого скота, хорошо адаптированных к местному климату. Они хорошо адаптированы к местным условиям, однако не обладают высокой продуктивностью. Поэтому в последнее время во всем мире идет активный процесс замещения этих локальные пород скота несколькими интернациональными породами, чья продуктивность намного выше.

— К сожалению, очень часто, при переносе этих пород в новые условия обитания, их продуктивность заметно снижается, возникают проблемы акклиматизации, — отмечает Денис Ларкин.

Например, голштинская порода, которая сейчас разводится в десятках стран мира, первоначально была выведена в Голландии. Поэтому эти животные лучше всего себя чувствуют при температуре воздуха от +5 до +20С. Однако в большинстве российских регионов значительную часть года температура воздуха гораздо ниже, что негативно сказывается на здоровье весьма дорогих племенных животных.

Ученые подчеркивают, что эта проблема разрешима: современные биотехнологии дают возможность быстро переносить уникальные генетические мутации в геномы интернациональных высокопродуктивных пород для сохранения их выдающихся свойств в новых условиях. Но для успешного применения этих технологий сначала необходимо найти локальные породы, обладающие набором таких мутаций, определить конкретные гены, отвечающие за холодоустойчивость организма животного. Этой работой и занимается упомянутая группа новосибирских генетиков.

— Феноменальную адаптацию к холоду имеет самая северная порода скота в мире — якутская, центр разведения которой находится вблизи северного полюса холода, — рассказал ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Николай Юдин.

Анализ ДНК якутских коров по более чем ста тысячам позиций позволил ученым выявить уникальные районы их генома, которые могут быть непосредственно связаны с адаптацией к холодному климату. Например, четкие следы отбора были выявлены в районе гена, отвечающего за в восприятие нервными клетками сигналов боли и холода. Мутации в этом гене у человека вызывают наследственное заболевание, сопровождающееся неспособностью ощущать боль и температуру окружающей среды. А якутским коровам, вероятно, пониженная чувствительность к низким температурам помогает спокойно переносить морозы до -50С.

В настоящее время исследования продолжаются, но теперь ученые анализируют не отдельные позиции в геноме, а полные последовательности ДНК (геномы) исконно российских пород скота. Это позволит выявить новые генетические маркеры устойчивости к холоду и использовать их в селекционной работе наших животноводов.

Фото: предоставлено пресс-службой ФИЦ ИЦиГ СО РАН