Устройство катка

Дорожная спецтехника этого типа способна уплотнить слой щебенки, песка, асфальтово-бетона и других смесей. Основными функциями катков являются выравнивание, трамбование и уплотнение слоев строящейся или ремонтируемой дороги.

Особенности и разновидности катков

Каток – это тяжелая спецтехника, которая имеет ведущие колеса (вальцы). На них подается крутящий момент для обеспечения перемещения катка. Благодаря форме вальцов и большому весу катка, и происходит уплотнение грунта, песчано-щебеночной подушки или асфальта.

Сегодня необязательно покупать спецтехнику и ставить ее на баланс предприятия. Можно оформить аренду катка в Киеве. Компании, владеющие такой техникой, предоставляют следующие виды катков:

Статические или вибрационные. Первые проводят уплотнение с помощью своей массы. Вторые дополнительно уплотняют покрытие с помощью колебаний вальцов.

Полуприцепные и самоходные. Вторые перемещаются самостоятельно. Полуприцепные не могут работать без наличия трактора-тягача.

Одно-, двух- и трехосные. Чем больше осей у катка, тем быстрее проходит трамбование. Но и расход топлива при этом увеличивается.

Масса агрегата. Сегодня можно взять каток в аренду в Киеве различной массы. Большинство компаний в Украине предлагают такую технику от 0,6 до 45 тонн. Наиболее популярной дорожной спецтехникой являются катки массой 20 тонн. Они обладают оптимальным соотношением цены и производительности. Такими катками можно пользоваться даже в условиях плотной городской застройки.

Устройство дорожного катка

В компании Express Tehbud можно взять в аренду двухосные самоходные катки, которые равномерно и быстро уплотнят слои дорожного полотна. В основе такой спецтехники лежит рама из стального проката. На ней размещаются все важные узлы и механизмы такой техники. В переднюю часть базы катка монтируется стальной оголовник. Он держит ось, на которой вращается колесо катка.

Вальцы катка изготавливаются их прочной и толстой стали. Внутри они заполняются песком и другим материалом для балласта. При эксплуатации катка важно следить за тем, чтобы вальцы катка не имели вмятин и других дефектов. Это может сказаться на качестве будущего дорожного полотна.

Выбирая каток в аренду, важно уделить внимание величине крутящего усилия. Этот показатель выбирается исходя из типа и интенсивности работ. Если клиент не может самостоятельно выбрать подходящую модель катка, то в любой компании, которая занимается прокатом дорожной или строительной техники, помогут это сделать.

При прокладке тротуаров и работы в стесненных условиях могут потребоваться компактные катки. Так как их масса не позволяет создать необходимую плотность грунта или покрытия, такие агрегаты дополнительно оснащаются вибрационным механизмом. Их главное преимущество – маневренность и удобство транспортировки.

Компания Express Tehbud предлагает услуги катка в Киеве. Эта организация поможет подобрать спецтехнику для решения конкретной задачи. Доставка катка на объект входит в перечень услуг компании.

Фото с сайта рекламодателя