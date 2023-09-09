Российские предприятия Volvo возглавили партнеры Игоря Кима

Завод по производству грузовиков Volvo Trucks в Калуге («Стоков Машинное Оборудование») и ряд других дочерних структур шведского автоконцерна в России, перешли под «операционный контроль российского инвестора». Об этом сообщил Минпромторг РФ.

— Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску, — отметили в министерстве.

Имя покупателя в ведомстве не раскрыли, но несколько предприятий концерна уже возглавили партнеры бизнесмена Игоря Кима.

Гендиректором Volvo Trucks в Калуге стал Алексей Санников, который является бизнес-партнером Кима по авторетейлу и первым зампред правления Экспобанка.

Еще один партнер предпринимателя — сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов — возглавил лизинговую компанию Volvo AB. Кроме того, под его руководство перешла подконтрольная Volvo AB фирма «Стоков Финансы» (бывшая «Вольво Финанс Восток»). Ранее Ряузов работал в «Открытии», МДМ банке и банке «Зенит».

Игорь Ким получил контроль над ООО «Стоков Конструкция», которая ранее называлась ООО «Вольво Строительная Техника Восток». Компания специализируется, в частности, на производстве, лизинге и сбыте спецтехники.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 000 грузовиков прекратил выпуск грузовиков в России в феврале 2022 года. По данным за 2021 год, грузовые автомобили этой марки были на третьем месте по популярности в России после «КАМАЗа» и «ГАЗа» с долей на рынке в 8,5 %. Общая стоимость всех активов Volvo в России оценивается в 9 млрд шведских крон (79,5 млрд рублей). По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2021 году была на уровне почти 69 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб. В 2022 году показатели упали до 24 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур Volvo в России перешел под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. При этом совладельцами предприятия по-прежнему числятся AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).

Игорь Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка (ему принадлежит 76,39% акций), также он владеет несколькими компаниями группы «Астон».

Ранее редакция сообщала, что Игорь Ким продал сербскую «дочку» Expobank.