Грузовик сбил школьницу на переходе в Кировском районе Новосибирска

В Новосибирске утром 9 сентября произошло ДТП на улице Мира, в районе дома 62. 29-летний водитель грузовика Ford ехал по трамвайным путям. Примерно в 11.17 он совершил наезд на школьницу, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

— В результате ДТП пострадал пешеход-девочка 14 лет, которая в тяжёлом состоянии была госпитализирована в лечебное учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции города.

Сотрудники ДПС присутствовали на месте происшествия и расследуют все обстоятельства случившегося.

Ранее редакция сообщала, что водитель сбил 12-летнюю девочку в Ленинском районе Новосибирска.