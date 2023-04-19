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Российские ученые нашли еще одно потенциальное средство лечения опухоли мозга

  • 19/04/2023, 12:07
Автор:
лечение опухоли мозга
Речь идет об использовании методов биоинформатики.

Научные работники из Дальневосточного федерального университета выделили стволовые клетки опухоли мозга и выяснили вероятный метод их разрушения при помощи химиотерапии, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам руководителя проекта, заместителя директора института наук о жизни и биомедицине ДВФУ Вадима Кумейко, ученым удалось разделить стволовые клетки по разным типам и понять, что благодаря мутациям опухолевые частицы получают повышенную мобильность в организме пациента.

— Методами биоинформатики исследователи предсказали вероятные молекулярные мишени, которые можно атаковать химиотерапевтическими средствами и разрушить опухолевые клетки, — пояснил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что врачи из клиники Мешалкина планируют провести первую дистанционную операцию на сердце.

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Рубрики : Общество Инновации Медицина Наука

Регионы: Россия

Теги : российские ученые методы биоинформатики медицина лечение опухоли мозга здоровье


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