Российские ученые нашли еще одно потенциальное средство лечения опухоли мозга

Научные работники из Дальневосточного федерального университета выделили стволовые клетки опухоли мозга и выяснили вероятный метод их разрушения при помощи химиотерапии, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам руководителя проекта, заместителя директора института наук о жизни и биомедицине ДВФУ Вадима Кумейко, ученым удалось разделить стволовые клетки по разным типам и понять, что благодаря мутациям опухолевые частицы получают повышенную мобильность в организме пациента.

— Методами биоинформатики исследователи предсказали вероятные молекулярные мишени, которые можно атаковать химиотерапевтическими средствами и разрушить опухолевые клетки, — пояснил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что врачи из клиники Мешалкина планируют провести первую дистанционную операцию на сердце.