Сотрудниц транспортной компании признали виновными в мошенничестве

Октябрьским районным судом Новосибирска Татьяна Гордийчук, Ольга Пичкулянт и Ксения Соловьева признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначено наказание: Гордийчук — 3 года условно со штрафом в размере 150 000 рублей, Пичкулянт и Соловьевой — по 2 года условно без штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска. Отмечается, что приговор был обжалован как прокурором, так и подсудимыми.

По данным суда, Гордийчук, Пичкулянт, Соловьева для реализации своего преступного умысла предоставляли в бухгалтерию ООО «АльянсТрансТорг» документы с ложными и недостоверными сведениями о, якобы, приобретённом имуществе для нужд ООО «АльянсТрансТорг», а также о законности перечислений денежных средств с расчётных счетов ООО «АльянсТрансТорг» на свои расчётные счета, для отражения в бухгалтерском учёте ООО «АльянсТрансТорг», предоставляли отчёты, содержащие ложные и недостоверные сведения о финансовом положении и движении денежных средств по расчётным счетам организации, вносили ложные и недостоверные сведения в документы, формируемые в программном обеспечении бухгалтерии «1С: предприятие». Общая сумма ущерба от преступлений составила более 2,9 млн рублей. В качестве обеспечительных мер было арестовано имущество обвиняемых автомобили Mercedes Benz GLK, Mitsubishi Pajero Mini, Hundai Santa Fe Classic и дорогостоящие ювелирные украшения.

Татьяна Гордийчук, Ольга Пичкулянт и Ксения Соловьева за время своей деятельности потратили со счетов организации на свои личные нужды денежные средства на оплату: дорогостоящих мобильных телефонов, авиабилетов и виз (в том числе в Австралию), туров для отдыха на побережьях Средиземного моря (Турция) и Черного моря (Крым, Коктебель), говорится на сайте суда.

— Воспользовавшись доверием руководителей организации, так как работали там практически с момента ее основания, подделывали их подписи на платежных документах для осуществления банковских платежей, — отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что директора «Абсолюта» Артема Заградского признали виновным в мошенничестве на 62 млн рублей.