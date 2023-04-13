Врачи из клиники Мешалкина планируют провести первую дистанционную операцию на сердце

— Одно из перспективных направлений нашей работы — применение дистанционных роботизированных технологий по лечению нарушений ритма сердца. В рамках этого направления у нас идет активное сотрудничество с Китаем, — сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по науке Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина (НМИЦ) Александр Романов.

— Технология интересная. В азиатском регионе уже много таких систем, но не хватает людей, которые дистанционно могут проводить эти операции. В этом году мы, возможно, получим первый такой опыт, — сообщил Романов. — В июле в клинику Мешалкина планируют приехать представители Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University из китайского города Nanjing для подписания меморандума о научно-практическом сотрудничестве по всем направлениям: развитие открытой кардиохирургии, эндоваскулярной, лечение нарушений ритма сердца.

Он пояснил, что роботизированные системы для таких операций существуют только в России, и в прошлом году количество операций, проведенных врачами клиники, перевалило за 1000. Речь идет о разных категориях пациентов: со сложными нарушениями ритма сердца, о детях и т.д.

Еще с одной клиникой, расположенной в Шанхае, клиника Мешалкина планирует впервые выполнить дистанционное оперативное вмешательство.

— Мы будем в Новосибирске — они за несколько тысяч километров, в Китае, передадут нам оперативное управление, и мы будем оперировать пациента, — говорит Александр Романов. — Сейчас идет большая технологическая подготовка к этой операции. Первый тест был проведен на симуляторе. Это перспективное направление.

По его оценке, первую дистанционную операцию на сердце с помощью роботизированных технологий планирует провести в мае-июне.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске разработали импортозамещающий эндопротез для операций на сердце.