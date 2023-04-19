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Застройщики Новосибирска в марте почти на 60% увеличили объем ввода жилья

  • 19/04/2023, 11:30
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ввод новостроек в Новосибирске
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В январе-марте 2023 года в Новосибирской области введены 822 тысячи кв.м жилья. Это на 3,3% или на 26,3 тысячи кв.м больше, чем за аналогичный период 2022 года, констатируют эксперты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). При этом в марте 2023-го в регионе введены 231,3 тысячи кв.м жилья. Это на 58,7% или на 85,6 тысячи кв.м больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Судя по данным ЕРЗ.РФ, для новосибирских застройщиков пока особенно плодотворным был январь 2023-го, когда в эксплуатацию ввели 355 тысяч кв.м квартир в новостройках. Февраль и март оказались более спокойными — по 230 тысяч кв.м. При этом пока объемы сдачи новостроек в регионе опережают показатели не только 2022-го, но и досанкционного 2021 года.

Что касается 2022-го, то в феврале в регионе был зарегистрирован резкий рост объема сданных квартир — 460 тысяч кв.м. Ни в одном месяце с 2021 года новосибирские застройщики пока не выбрасывали на рынок такой объем новых квартир сразу. Напомним, в феврале прошлого года в России резко выросла ключевая ставка — и возник бум спроса на ипотечные кредиты и покупку новостроек.

ввод новостроек в Новосибирске

Кстати, серьезное отличие ввода нового жилья в марте 2023-го и марте 2022-го объясняется тем, что в марте прошлого года банки начали поднимать ставки по ипотеке, а застройщики оперативно перебросили сдачи на февраль, чтобы успеть поймать волну спроса.

— Среди 85 регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает девятое место по показателю ввода жилья за март 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял второе место, а по динамике относительного прироста оказался на 16 месте, — констатируют в ЕРЗ.РФ. — За первый квартал по показателю ввода жилья Новосибирская область занимает седьмое место среди 85 регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 30 место, а по динамике относительного прироста — 45 место.

Цены на квартиры в новостройках Новосибирска

Предложение на рынке новостроек в Новосибирске за квартал выросло почти на 50%

Напомним, по данным «Авито Недвижимость», за первый квартал 2023 года спрос на новостройки в Новосибирске сократился на 0,1%, а стоимость квадратного метра снизилась на 0,8%. При этом объем предложения на первичном рынке недвижимости в Новосибирске увеличился на 50,4%.

Если сравнивать рынок недвижимости первого квартала 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то предложение квартир в новостройках в Новосибирске выросло на 187,2%, стоимость квадратного метра — на 20%. Спрос снизился на 28%.

 

Ранее редакция сообщала о старте освоения в регионе новой крупной площадки под проекты комплексного развития территории. 

Фото базовоеpixabay MAKY_OREL график — ЕРЗ.РФ.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска ввод новостроек в Новосибирске


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