Застройщики Новосибирска в марте почти на 60% увеличили объем ввода жилья

В январе-марте 2023 года в Новосибирской области введены 822 тысячи кв.м жилья. Это на 3,3% или на 26,3 тысячи кв.м больше, чем за аналогичный период 2022 года, констатируют эксперты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). При этом в марте 2023-го в регионе введены 231,3 тысячи кв.м жилья. Это на 58,7% или на 85,6 тысячи кв.м больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Что касается 2022-го, то в феврале в регионе был зарегистрирован резкий рост объема сданных квартир — 460 тысяч кв.м. Ни в одном месяце с 2021 года новосибирские застройщики пока не выбрасывали на рынок такой объем новых квартир сразу. Напомним, в феврале прошлого года в России резко выросла ключевая ставка — и возник бум спроса на ипотечные кредиты и покупку новостроек.
Кстати, серьезное отличие ввода нового жилья в марте 2023-го и марте 2022-го объясняется тем, что в марте прошлого года банки начали поднимать ставки по ипотеке, а застройщики оперативно перебросили сдачи на февраль, чтобы успеть поймать волну спроса.
— Среди 85 регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает девятое место по показателю ввода жилья за март 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял второе место, а по динамике относительного прироста оказался на 16 месте, — констатируют в ЕРЗ.РФ. — За первый квартал по показателю ввода жилья Новосибирская область занимает седьмое место среди 85 регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 30 место, а по динамике относительного прироста — 45 место.
Если сравнивать рынок недвижимости первого квартала 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то предложение квартир в новостройках в Новосибирске выросло на 187,2%, стоимость квадратного метра — на 20%. Спрос снизился на 28%.
Ранее редакция сообщала о старте освоения в регионе новой крупной площадки под проекты комплексного развития территории.
Фото базовоеpixabay MAKY_OREL график — ЕРЗ.РФ.
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