Российские ученые создали дрожжи с человеческим геном для заживления ран

Ученые ВятГУ разработали метод производства молекул, способных ускорять заживление тканей, пишет РИА Новости. По их словам, она позволит производить препараты, востребованные в травматологии и при выращивании искусственных органов. Эти лекарства обладают сильным терапевтическим эффектом.
— У нашего метода есть аналоги в мире, но по разным причинам зарубежные лекарства с фактором роста сегодня труднодоступны в России. Купить сами молекулы за границей можно, но они стоят недешево, а поставки могут прекратиться в любой момент. По нашим прогнозам, новая технология может стать в два-три раза продуктивнее зарубежных, — отметила младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова.
Основой ценного вещества стали дрожжи вида Pichia pastoris, в геном которых ученые поместили клонированный человеческий ген, кодирующий фактор роста тромбоцитов.
Ученые создали опытный образец препарата в форме геля с содержанием фактора роста 100 мкг/мл.
В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенную технологию.
Ранее редакция сообщала, что российские ученые запатентовали новое лекарство от диабета второго типа.
Фото: pixabay.com — PublicDomainPictures
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