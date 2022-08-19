Российские ученые создали дрожжи с человеческим геном для заживления ран

Ученые ВятГУ разработали метод производства молекул, способных ускорять заживление тканей, пишет РИА Новости. По их словам, она позволит производить препараты, востребованные в травматологии и при выращивании искусственных органов. Эти лекарства обладают сильным терапевтическим эффектом.

— У нашего метода есть аналоги в мире, но по разным причинам зарубежные лекарства с фактором роста сегодня труднодоступны в России. Купить сами молекулы за границей можно, но они стоят недешево, а поставки могут прекратиться в любой момент. По нашим прогнозам, новая технология может стать в два-три раза продуктивнее зарубежных, — отметила младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова.