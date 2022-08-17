Российские ученые запатентовали новое лекарство от диабета второго типа

Лекарство разработано сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР) на основе девясила высокого, пустырника, брусники и шиповника, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России. Комплекс снижает уровень глюкозы в крови и имеет высокую биологическую активность, малую токсичность и подходит для лечения сахарного диабета второго типа и его возможных осложнений.

— Преимуществом разработанного средства для пациентов, имеющих диабет второго типа, можно назвать взаимное усиление полезных фармакологических свойств каждого входящего компонента. Они проявляют широкий спектр биологической активности и являются безопасными. Их можно применять длительное время без возникновения привыкания и побочных реакций, — сказала главный научный сотрудник экспериментально-технологического отдела ВИЛАР Марина Джавахян, слова которой приводятся в сообщении.

Новое лекарство, как отмечают ученые, решает проблему необходимости расширения ассортимента отечественных высокоэффективных и безопасных лекарственных средств для лечения сахарного диабета второго типа, которые и обеспечивают снижение уровня глюкозы в крови, и препятствуют развитию сосудистых осложнений.

Пока официальное название нового лекарства не озвучено. Но авторы патента утверждают, что средство обладает выраженным гипогликемическим действием за счет содержания до 20% инулина, 1% арбутина, 1% органических кислот и 0,4% рутина и обеспечивает повышение толерантности к углеводам на 14% в условиях глюкозотолерантного теста.