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Высотность новых домов Нижней зоны Академгородка предлагают ограничить

  • 19/08/2022, 10:16
Автор:
Комплексное развитие территории
Речь идет о скандальных площадках в микрорайоне Щ, которые планируется застраивать в рамках комплексного развития территории.

Вопрос о комплексном развитии территории инициативная группа микрорайона Щ подняла на заседании комиссии по КРТ Новосибирска, которую провел заместитель мэра города – начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

комплексная застройка Академгородка

Комплексная застройка в Академгородке — за или против?

— Мы подготовили документы для проведения аукциона по КРТ, направили их в правительство Новосибирской области. Но в связи с тем, что возникла определенная общественная активность, непонятно с чем связанная, поступило обращение от правительства, в котором нам предложили взять паузу, — сообщил Кондратьев, обращаясь к представителям инициативной группы микрорайона.

При этом он добавил, что мэрия также хотела бы немного «подрихтовать» условия освоения территории, чтобы зафиксировать требования по фасадам зданий, и этажность будущего строительства.

— Мы хотим предложить строить дома не более 18 этажей. Коэффициент плотности при этом выдерживается, и экономики строительства хватает для того, чтобы любой застройщик смог оперативно расселить ваши дома за свой счет, — сообщил чиновник. — Резервов по социальной инфраструктуре, транспортной составляющей на площадке достаточно.

Он напомнил, что дома, попадающие под КРТ, город не может расселить за свой счет, так как не закладывал их в действующую программу. Они были признаны аварийными позже срока, установленного законодательством.

— Считаю, что мы вполне можем реализовать этот проект за счет инвестора. В течение месяца мы планируем подготовить необходимые документы и повторно направить их на рассмотрение в региональный Минстрой, — сообщил Алексей Кондратьев. — Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот проект, чтобы люди получили благоустроенное жилье.

Комплексное развитие территории

Депутат горсовета Светлана Каверзина предложила представителям департамента встретиться с общественностью и рассказать о планах по развитию территории, отметив, что люди взбудоражены появившейся информации о том, что на площадке появится 14-15 тысяч новых жителей.

новости Новосибирска

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

— В брусчатых домах, которые попадают под расселение, сейчас проживают около 1000 человек. Мы собрали подписи около 300 жителей, и мы против петиции депутата горсовета Натальи Пинус. Мы не понимаем, откуда взялись цифры, которые она озвучивала, и это ввело в заблуждение многих жителей микрорайона, — сообщила представитель группы «Справедливое переселение микрорайона Щ» Марина Костылева, попросившая слово на комиссии. — Предлагаю провести встречу с жителями в администрации района и объяснить ситуацию, сказать людям, что это не точечная застройка, а комплексное освоение территории.

Алексей Кондратьев отметил, что вопрос будет вынесен на президиум горсовета, а после этого, пока документы будут рассматриваться в Минстрое, он готов провести рабочее совещание в администрации района с участием жителей, чтобы сориентировать их по застройке.

Напомним, речь идет о сносе 32 двухэтажных домов на трех участках, расположенных в Нижней зоне Академгородка, место которых должна занять высотная застройка.

 

Ранее редакция рассказывала о протесте жителей Нижней Ельцовки против проекта планировки территории. 

Фото: pixabay.com — Ivan812ruсо, фото карты  — со страницы Светланы Каверзиной ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость новосибирска Комплексное развитие территории


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