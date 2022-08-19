Высотность новых домов Нижней зоны Академгородка предлагают ограничить

Вопрос о комплексном развитии территории инициативная группа микрорайона Щ подняла на заседании комиссии по КРТ Новосибирска, которую провел заместитель мэра города – начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

При этом он добавил, что мэрия также хотела бы немного «подрихтовать» условия освоения территории, чтобы зафиксировать требования по фасадам зданий, и этажность будущего строительства.

— Мы хотим предложить строить дома не более 18 этажей. Коэффициент плотности при этом выдерживается, и экономики строительства хватает для того, чтобы любой застройщик смог оперативно расселить ваши дома за свой счет, — сообщил чиновник. — Резервов по социальной инфраструктуре, транспортной составляющей на площадке достаточно.

Он напомнил, что дома, попадающие под КРТ, город не может расселить за свой счет, так как не закладывал их в действующую программу. Они были признаны аварийными позже срока, установленного законодательством.

— Считаю, что мы вполне можем реализовать этот проект за счет инвестора. В течение месяца мы планируем подготовить необходимые документы и повторно направить их на рассмотрение в региональный Минстрой, — сообщил Алексей Кондратьев. — Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот проект, чтобы люди получили благоустроенное жилье.

Депутат горсовета Светлана Каверзина предложила представителям департамента встретиться с общественностью и рассказать о планах по развитию территории, отметив, что люди взбудоражены появившейся информации о том, что на площадке появится 14-15 тысяч новых жителей.

Алексей Кондратьев отметил, что вопрос будет вынесен на президиум горсовета, а после этого, пока документы будут рассматриваться в Минстрое, он готов провести рабочее совещание в администрации района с участием жителей, чтобы сориентировать их по застройке.

Напомним, речь идет о сносе 32 двухэтажных домов на трех участках, расположенных в Нижней зоне Академгородка, место которых должна занять высотная застройка.

Ранее редакция рассказывала о протесте жителей Нижней Ельцовки против проекта планировки территории.