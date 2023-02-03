Российские ученые создали сыр с активированным углем

Специалисты Российского биотехнологического университета (Росбиотех) разработали черный мраморный сыр с активированным углем, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росбиотеха.
— Сыр очищает желудочно-кишечную систему организма, и, как следствие, оздоравливает весь организм, в том числе и сосуды, — отметила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова.
Специалисты подчеркивают, что разработанный продукт способствует выведению токсинов, газов и различных органических соединений, а также способствует восстановлению работы ЖКТ, устранению диареи, снижению метеоризма, кислотности желудочного сока.
Добавление активированного угля не сказывается на вкусе продукта и процессе производства, подготовка черного сыры занимает столько же времени, как и обычного. И на стоимость продукта инновационный подход повлияет незначительно, заключила Сидорова.
В Росбиотехе добавили, что сыра изготавливается только из отечественных ингредиентов, поэтому для запуска его производства не требуется ни дополнительного оборудования, ни дополнительных производственных мощностей, – его можно производить на уже укомплектованных сыроварнях.
Ранее редакция сообщала, что пока импортозамещение происходит в отраслях, которые уже производили аналоги импортной продукции.
Фото: ФГБОУ ВО «Росбиотех»
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