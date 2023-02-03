На реабилитацию после ковида в 2023 году в области заложено более 1 млрд рублей

— В 2021 году ковид оттянул на себя 9 млрд рублей из средств территориального фонда ОМС. Только в стационарах были зарегистрированы 59 тысяч страховых случаев, не считая амбулаторных. В 2022 году заболевания коронавирусной инфекцией протекали в более облегченной форме, зарегистрированы 25 тысяч случаев госпитализации, а на ковид направлены 3,4 млрд рублей, — сообщила на пресс-конференции директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова.

Высвобожденные средства позволили увеличить объем финансирования по другим профилям. Напомним, в 2021 году плановое оказание медпомощи по программе госгарантий было приостановлено почти по всем профилям, за исключением онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

— В 2022 году профинансированы более 52 тысяч обращений граждан с онкозаболеваниями (110% к уровню 2021 года) на 5,4 млрд рублей. По высокотехнологичной помощи — 5,1 тысячи случаев, 674 млн рублей, по ЭКО — 1,3 тысячи случаев, диализная помощь оказывалась 912 пациентам на 850 млн рублей, — перечислила Ягнюкова.

В 2023 году бюджет Территориального фонда ОМС увеличен на 5 млрд рублей — до 51,1 млрд. При этом объем онкологической помощи сохранился на уровне 2022 года. По словам главы ТФОМС, медучреждения смогут привлечь дополнительное финансирование, если пациентам потребуется лекарственное сопровождение, восстановительное лечение после осложнений. Финансирование высокотехнологичной медицины также осталось на уровне прошлого года. По ЭКО фонд профинансирует 1557 случаев.

— Особенностью 2023 года будет увеличение финансирование на реабилитационную медицинскую помощь. В 2021 году по этому направлению у нас были профинансированы 5 тысяч случаев на 270 млн рублей. План на 2023 год — 30 тысяч случаев с объемом финансирования более 1 млрд, — констатирует Ягнюкова. — Это требование времени, так как ковид не только создал предпосылки для возникновения новых хронических заболеваний, но и осложнил течение имеющихся.

Напомним, новосибирцам, переболевшим коронавирусной инфекцией, приходят смс-уведомления от страховых компаний с просьбой пройти углубленную диспансеризацию для выявления возможных последствий влияния ковида на здоровье.

Ранее редакция сообщала, что весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори.