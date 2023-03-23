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Российские ученые создали уникальный в своем роде антисептик

  • 23/03/2023, 12:22
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антисептик нового поколения
Испытания показали, что новое средство хорошо борется с корона- и энтеровирусами, в том числе с возбудителем ковида – SARS-CoV-2.

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали принципиально новую разновидность антисептика, который способен разрушать клеточную мембрану инфекционных микроорганизмов, передают «Известия».

По словам аспирантки ЮФУ Ольги Арамовой, генетический материал, который заражает человека, находится в ДНК или РНК клетки. При этом существующие антисептики способны уничтожать лишь отдельные свободные молекулы, несущие заразу, но не могут проникнуть внутрь клетки к их источнику.

— Наш раствор разрушает мембрану клетки, и находящиеся в ней ДНК или РНК. Этим и объясняется его эффективность, — пояснила эксперт.

Отмечается, что новое средство — это жидкость, содержащая перекись водорода с частицами меди и железа. Разработчики тщательно подобрали наилучший состав и концентрацию веществ. Они занялись этой работой, чтобы найти способ очищать останки древних людей от ДНК ученых, которые их изучают.

Новое средство является жидкостью, содержащей перекись водорода с частицами меди и железа. Его авторы подобрали лучший состав и концентрацию веществ. Они хотели найти способ очищать останки древних людей от ДНК учёных, которые их изучают.

Для генетических исследований из костей и зубов выделяют ДНК, но очень часто вместо наследственной информации захороненного, эксперты получают материал, случайно оставленный на останках предшествующими исследователями. В связи с этим учёные разработали уникальное чистящее средство.

Таким образом был получен антисептик, который можно приспособить под разные цели. Его можно использовать для обработки генетического материала, любой поверхности или элементарно обеззаразить рану. Отличие будет только в концентрации вещества в растворе. Уточняется, что по результатам проведенных экспериментов стало ясно, что у изобретения нет побочных эффектов. Сейчас ученые выясняют, как созданное ими вещество взаимодействует с ВИЧ.

Ранее редакция сообщала, что нейросети могут стать причиной потери работы для целого ряда специалистов.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Инновации Медицина Наука

Регионы: Россия

Теги : научная разработка наука коронавирус ковид инновации здоровье антисептик нового поколения


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