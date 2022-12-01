Новосибирская область входит в Топ-10 неблагополучных регионов по числу ВИЧ-инфицированных

— Пока мы даже не вышли на плато, но темпы прироста числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции стали замедляться, сообщил доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

На сегодняшний день в мире насчитывается почти 40 млн человек, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), из них 85% людей знают о своем положительном статусе и только 28,7 млн человек получают антиретровирусную терапию.

По словам Нетесова, в России, на 2021 год число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции почти достигло 1,6 млн. Такие данные приводит Федеральногоый научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

— Хотя до плато страна еще не дошла, темпы прироста числа зарегистрированных случаев, как и числа смертей, стали замедляться, — добавляет ученый.

Отмечается, что самыми неблагополучными регионами остаются Иркутская область (99,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Челябинская (97,4) и Свердловская (95,7) области. При этом по СФО в десятку лидеров, по данному показателю, входят Красноярский край (95,0), Томская (88,5), Новосибирская (84,1) и Кемеровская (83,2) области.

Ранее редакция сообщала, что ситуацию с распространением эпидемии ВИЧ, качеством жизни пациентов и устойчивости вируса к терапии обсудили в наукограде Кольцово.

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