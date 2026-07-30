Новосибирская область удержалась в топ-10 инновационных регионов России

Новосибирская область подтвердила статус одного из ведущих инновационных центров России, сохранив шестую позицию в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Исследование, проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, ставит регион в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и лидерами Приволжья. По словам аналитиков, регион демонстрирует устойчивость, опираясь на мощный научно-технический потенциал, развитую систему образования и высокую концентрацию исследовательских кадров.

При этом Томская область впервые в истории наблюдений вошла в тройку лидеров, поднявшись с пятого на третье место. Успех Томску обеспечило укрепление позиций сразу по трем ключевым направлениям: качество инновационной политики, социально-экономические условия и инновационная активность бизнеса. Иркутская область продемонстрировала впечатляющую динамику, переместившись с 32-го на 12-е место — это один из лучших результатов среди всех регионов страны. Омская область сохранила 25-ю строчку, Красноярский край опустился на одну позицию до 24-го места, а Алтайский край потерял сразу пять позиций, оказавшись на 55-м месте.

Как отметил директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг, рейтинг не принес «больших удивительных открытий».

— Регионы основные, играющие центральную роль в развитии инновационной сферы, технологий, образования, цифровой экономики, сохраняют и развивают эти позиции, — констатировал он.

Напомним, а 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находился на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года. Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщали в Роспатенте. Самыми популярными направлениями у новаторов региона в 2025 году были медицинские технологии (53 заявки) и технологии измерений (36 заявок). По полезным моделям от новосибирских рационализаторов за 11 месяцев 2025 года поступили 154 заявки.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей.