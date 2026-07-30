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Бизнес Экономика

Новосибирская область удержалась в топ-10 инновационных регионов России

Автор: Оксана Мочалова

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Регион сохранил шестую строчку

Новосибирская область подтвердила статус одного из ведущих инновационных центров России, сохранив шестую позицию в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Исследование, проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, ставит регион в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и лидерами Приволжья. По словам аналитиков, регион демонстрирует устойчивость, опираясь на мощный научно-технический потенциал, развитую систему образования и высокую концентрацию исследовательских кадров.

При этом Томская область впервые в истории наблюдений вошла в тройку лидеров, поднявшись с пятого на третье место. Успех Томску обеспечило укрепление позиций сразу по трем ключевым направлениям: качество инновационной политики, социально-экономические условия и инновационная активность бизнеса. Иркутская область продемонстрировала впечатляющую динамику, переместившись с 32-го на 12-е место — это один из лучших результатов среди всех регионов страны. Омская область сохранила 25-ю строчку, Красноярский край опустился на одну позицию до 24-го места, а Алтайский край потерял сразу пять позиций, оказавшись на 55-м месте.

Как отметил директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг, рейтинг не принес «больших удивительных открытий».

— Регионы основные, играющие центральную роль в развитии инновационной сферы, технологий, образования, цифровой экономики, сохраняют и развивают эти позиции, — констатировал он.

Напомним, а 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находился на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года. Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщали в Роспатенте. Самыми популярными направлениями у новаторов региона в 2025 году были медицинские технологии (53 заявки) и технологии измерений (36 заявок). По полезным моделям от новосибирских рационализаторов за 11 месяцев 2025 года поступили 154 заявки.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Экономика

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : рейтинг инновации

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«Соборная Мечеть» отозвала заявку по надстройке медресе на Мира в Новосибирске

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Строительство медресе ведется с 2017 года, а в начале 2026 года разрешение на его возведение было продлено до декабря. В середине июля организация обратилась в мэрию с просьбой разрешить увеличить количество надземных этажей с четырех до семи. Заявитель аргументировал это неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта. По заявлению были назначены общественные слушания, которые продлились до 30 июля.

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Новосибирцы отказались от годовых абонементов в фитнес

В первой декаде 2026 года число клиентов новосибирских фитнес-центров сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в апреле падение посещаемости усилилось ещё на 3,8%. Снижение спроса, которое начало фиксироваться ещё во второй половине 2025 года, постепенно приводит к падению прибыли клубов. Эти данные приводит Национальное фитнес-сообщество.

Летний период в фитнес-индустрии традиционно считается сезоном спада. Однако, как рассказала Infopro54 вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области Екатерина Панферова, дело не только в сезонности.

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Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный процесс, инициированный бывшим региональным оператором по вывозу мусора, завершился увеличением финансовых претензий к известному новосибирскому бизнесмену и экс-депутату горсовета Алексею Джулаю. Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседания которого проходят в Томске, повторно изучил обстоятельства дела о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» и ее требованиях к бенефициару строительного холдинга «Дискус». В результате сумма взыскания выросла более чем на 20 миллионов рублей по сравнению с первоначальным решением.

Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

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Спрос на букеты невесты в 2026 году вырос почти на 60% в Новосибирске

Последний месяц лета на Руси традиционно считался периодом свадеб. Еще в Древнем Риме верили, что брачные союзы, заключенные в августе, благословлены солнцем. Это значит, что семейная жизнь будет крепкой, а любовь и страсть между супругами не угаснут на протяжении всей жизни. Зная об этих традициях, многие новосибирские молодожены стремятся заключить брак именно в этом месяце.

Свадебные торжества требуют значительных затрат. Общий чек на проведение праздника повышается с каждым годом. Аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос infopro54 подсчитали, что только традиционный букет невесты новосибирским молодоженам в среднем обойдется в 4 400 рублей.

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Страховщики прогнозируют снижение выплат аграриям в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Объем страховых выплат сельхозпроизводителям Новосибирской области в 2026 году ожидается существенно ниже рекордных показателей прошлого года. Такой прогноз в ответ на запрос редакции Infopro54 озвучил Национальный союз агростраховщиков (НСА), отметив благоприятную ситуацию для растениеводства в регионе. Тем не менее, не исключаются отдельные страховые случаи, связанные с неблагоприятными агроклиматическими явлениями.

По словам президента НСА Корнея Биждова, минувший 2025 год также был благополучным для новосибирских растениеводов, застраховавших урожай: имел место только один страховой случай. Из-за раннего установления снежного покрова в сентябре сельхозпроизводитель не смог убрать урожай. Страховое возмещение по этому убытку составило 4,4 миллиона рублей.

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В Сибири появились первые банкоматы Сбера с функцией обмена валюты

Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу «наличные за наличные». Ранее возможность обмена валюты была только в отделениях банка.

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