Масочный режим возвращается в Новосибирскую область

Текущую эпидемиологическую ситуацию в Новосибирской области, проведение необходимых мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, а также ход ревакцинации против COVID-19 и предстоящую вакцинацию от гриппа обсудили в правительстве региона на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции. По итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать масочный режим в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами — при нахождении на рабочих местах, сообщила пресс-служба правительства региона.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов констатировал, что в регионе продолжается развертывание эпидемиологического процесса: за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Наиболее активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ.

По данным министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, за последние сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. На необходимом уровне поддерживается коечный фонд в коронавирусных госпиталях. Сейчас он составляет 749 коек. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Готовится кампания по вакцинации от гриппа, необходимое количество вакцины поступило в регион.

В Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства отметили, что в ближайшее время ожидается крупная поставка противовирусных препаратов.

Напомним, официально сотрудникам предприятий торговли в Новосибирской области разрешили отменить масочный режим только в середине июля.

Ранее редакция сообщала, что в Республике Алтай возобновили масочный режим.