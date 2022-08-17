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Синоптики обещают новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь

  • 17/08/2022, 10:53
Автор:
прогноз погоды
Погодные сервисы сообщили о заморозках и первом снеге.

По прогнозу популярного погодного сервиса gismeteo.ru, в Новосибирской области первый снег может выпасть уже в сентябре 2022 года. В первой половине месяца температура еще будет подниматься до отметки +18 градусов, а вот ближе к концу месяца может похолодать до +4. При этом практически постоянно будут лить дожди, а после 24 сентября могут начаться заморозки до -1 градуса и снег с дождем.

Однако Яндекс.Погода называет другую дату выпадения снега — в конце октября. При этом приводит усредненные данные за десять лет. По сообщению портала, в сентябре в Новосибирске ожидается 16 дней с переменной облачностью, 6 ясных дней и 8 дней с затяжными осадками. Но дожди обещают быть не столь обильными – за месяц выпадет 39 мм осадков, что составляет 7% от годовой нормы. Температура воды опустится до +15…+16 градусов.

Самой теплой ожидаемо станет первая декада сентября, именно в это время синоптики ожидают так называемое «бабье лето» и настоящую золотую осень. По сообщению сайта MeteoGu, в первой декаде месяца температура воздуха днем может подняться до +20…+25 градусов, ночью от +8 до +12 градусов. Но все резко изменится во второй декаде сентября.

Сайт погоды ya-pogoda передает, что дневная температура воздуха в отдельные дни середины сентября составит -4…-5 градусов. Самым холодным днем может стать 17 сентября – в этот день сайт предсказывает похолодание до -8 градусов.

По данным сервиса weather.rambler.ru, первый осенний месяц подарит Новосибирску всего лишь шесть солнечных дней. Облачная погода будет доминировать – целых 16 дней за месяц. Дожди будут лить в течение восьми дней за сентябрь. Максимальная температура составит +20 градусов, минимальная – 5 градусов выше нуля.

Сервис world-weather.ru информирует, что в сентябре новосибирцев ожидает аж девять солнечных дней с максимальной дневной температурой +21 градус, которая ожидается 1 сентября, в День знаний.

 

Ранее редакции сообщала, что синоптики предупредили новосибирцев о заморозках во второй половине августа.

Фото: pixabay.com — Arcaion

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : синоптики прогноз погоды погодные сервисы


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