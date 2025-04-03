Российский автопроизводитель оценил запасы иномарок у дилеров

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что одной из причин снижения спроса на автомобили в России является ужесточение требований кредиторов к потенциальным заемщикам. По его словам, на складах дилеров сейчас находится почти полмиллиона автомобилей иностранных брендов.

По информации компании, в первом квартале текущего года продажи новых автомобилей компании в России упали на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи Lada снизились на 16,8%, а доля компании на рынке составила 28,7%.

Согласно ноябрьскому прогнозу экспертов, в 2025 году ожидается сокращение рынка новых легковых автомобилей в России на 300-400 тысяч единиц — до 1,3-1,4 миллиона.

По словам Соколова, резкое падение рынка в марте и результаты первого квартала подтверждают прошлогодний прогноз компании о значительном сокращении российского автомобильного рынка в 2025 году. На это негативное влияние оказывают высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общие условия выдачи кредитов со стороны Центрального банка.

— Также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, приводят к беспрецедентному необоснованному демпингу, — рассказал президент компании.

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