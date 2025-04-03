В апреле изменится график выплаты пенсий и пособий в Новосибирской области

В апреле жители Новосибирской области будут получать пенсии и пособия по новому графику. Выплаты начнутся на день раньше, сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.
— Указанные выплаты, за исключением пенсий, производятся за прошедший месяц, то есть в начале апреля новосибирские семьи получат пособия за март. Пенсии же перечисляются за текущий месяц, — добавили в СФР.
В частности, 4 апреля жители Новосибирска получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала, а 8 апреля — пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. 11 апреля пенсионерам будет произведена выплата через банк, а 21 апреля — второй поток пенсий.
Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы предложил пересмотреть подходы к индексации пенсий в России. Чтобы индексация работала, она должна рассчитываться на основе реальных трат пожилого человека.
Источник фото: Freepik / Автор — shurkin_son
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