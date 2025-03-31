В Новосибирской области упали цены на премиальные кроссоверы

В феврале в Новосибирской области цены на премиальные кроссоверы у официальных дилеров упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость таких автомобилей составляет около 8,7 миллиона рублей.

Как сообщает Авто.ру Бизнес, средний возраст представленных моделей увеличился на 1,6 года и достиг 5,3 лет. При этом средний пробег автомобилей вырос на 50% и составил 60,4 километра.

Цена на автомобили от частных продавцов, напротив, возросла на 4% и достигла 8,2 миллиона рублей. Средний возраст автомобилей увеличился на 1,5 года и достиг 5,8 лет, а пробег, наоборот, сократился на 28% и составил 72,6 километра.

Цены на более доступные кроссоверы в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 миллионов рублей у официальных дилеров также выросли, но не значительно — на 1%, до 2,1 миллиона рублей. При этом у частных продавцов наблюдается небольшое снижение цен (-2%), и средняя стоимость составляет также 2,1 миллиона рублей.

Цены на кроссоверы в диапазоне от 3 до 5 миллионов рублей практически не изменились. У официальных дилеров стоимость составляет около 3,7 миллиона рублей, а у частных продавцов — около 3,8 миллиона.

За последний год наблюдается заметный рост продаж китайских кроссоверов во всех ценовых категориях. Наиболее значительно увеличилась доля таких автомобилей в сегменте от 3 до 5 миллионов рублей, достигнув 17,8%, что на 4,8% превышает показатели февраля прошлого года.

— Немецкие машины лидируют в сегментах от 3 до 5 миллионов и от 5 миллионов рублей — с долей 33% и 76% соответственно). Японские кроссоверы удерживают первенство в ценовых категориях от 800 тысяч до 1,5 миллиона и от 1,5 до 3 миллионов рублей — с долей 44,4% и 47,8% соответственно, — рассказали аналитики.

Ранее редакция сообщала о том, что китайская компания планирует продавать авто с DeepSeek. В Россию авто официально пока поставляться не будут.