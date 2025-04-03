Рекламодателям

Грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске

  • 03/04/2025, 13:30

Грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске
Дилеры заявили, что российский рынок для китайских производителей не является приоритетным, поэтому они работают в «соответствии с имеющимися реалиями»

Колеса «работают», пока они крутятся

Сегодня китайский автопром прочно занял лидирующие места в поставках не только в классе легковых автомобилей, но и в междугородных перевозках в России. После введения санкций из РФ ушли ведущие мировые бренды, обеспечивавшие присутствие на дорогах надежных и хорошо зарекомендовавших себя магистральных тягачей,  полуприцепов и прицепов различного назначения. Был закрыт целый ряд производств, где выпускались локализованные к эксплуатации в стране головные автомобили для автопоездов. В сложившейся ситуации автомобильные грузоперевозчики вынужденно обратили внимание на автопром из Поднебесной. Однако при достаточно конкурентной цене — примерно в 3 раза ниже подорожавших до 15-17 миллионов рублей европейских траков — эксплуатация китайских автомобилей, по словам перевозчиков, стала чем-то вроде игры в лотерею с непредсказуемым результатом. Этот вопрос участники рынка подняли на

Всероссийская конференция «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы» в Новосибирске, Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП)

Если сложить все претензии, высказанные перевозчиками к производителям, дилерам и сервисным центрам по обслуживанию китайских грузовиков, то картина выглядит достаточно удручающей. По сравнению с «европейцами», которые достаточно беспроблемно пробегали свой первый миллион километров, китайцы в подавляющем большинстве начинают «сыпаться» уже после 500 тысяч километров — практически через полгода эксплуатации. Самые слабые места — подвеска, электрика, двигатель, коробка, колесные диски и шины. То есть практически все, благодаря чему автомобиль едет. Дилерские центры понимают, что поломка двигателя, ходовой, коробки и электрики могут быть конструкторскими и заводскими ошибками, но стараются доказать, что машину неправильно эксплуатировали, чтобы переложить расходы по замене на перевозчиков. Очень часто доказать, что случившаяся поломка является гарантийной и деталь подлежит замене, достаточно сложно: наши дилеры — такие дилеры! Но даже в этом случае судьба сломавшегося автомобиля остается достаточно незавидной. В российских сервисных центрах и у продавцов автозапчастей нет полных каталогов деталей на китайские автомобили, как это было у европейцев. Складская сеть запчастей вроде бы есть и, по заверениям тех же дилеров, постоянно развивается, новые склады различной площади открываются по всей стране. Однако стало обычной практикой, что даже в европейской части России необходимой детали может не оказаться на складе, а поставка с завода-изготовителя может занимать до 4 недель.

Еще хуже обстоят дела на востоке страны: в некоторых случаях перевозчики вынуждены доставлять необходимые детали на своих же собственных, но исправных автомобилях, иначе простой может затянуться на месяцы. Нет отработанных систем диагностики, очень мало сервисных центров, специалисты которых действительно умеют ремонтировать «китайцев». Нередки случаи, когда машина после ремонта проезжала 20-100 километров, вновь ломалась, и эвакуатором ее везли обратно в автосервис.

При этом цена деталей и узлов на китайские автомобили может быть в 3-4 раза выше стоимости аналогичных по своему назначению деталей для «европейцев». Отсюда контрафакт, подделки, «серые» поставки и общее ухудшение и без того незавидных эксплуатационных качеств автомобилей. Один из участников конференции признал, что для обеспечения работы своего автопарка купил и использует в качестве донора новый автомобиль: иначе работать было просто невозможно.

Для автогрузоперевозчиков, особенно сибирских, имеющих достаточно богатый опыт работы на европейских автопоездах, ситуация становится достаточно критичной. Простои техники бьют не только по карману: большинство автомобилей приобреталось в лизинг или кредит, доход идет, пока «крутятся колеса», по образному выражению одного из руководителей транспортной компании. Беспокоит и отток водителей: их заработок также зависит от пробега, а если машина больше стоит, чем едет — кому нужна такая работа?

Если добавить значительно выросшие ставки по кредитам и ужесточение лизинговых условий, сокращение объемов перевозок, обусловленных спадом промышленного производства, то можно только удивляться упорству автоперевозчиков, которые не раз говорили во время конференции о том, что «кто-то же должен возить лекарства, продукты, медикаменты, металл, детали и узлы, необходимые для производства».

Однако при этом очень часто звучала мысль, что в складывающейся ситуации гораздо интересней вместо нового «китайца» приобрести через дружественные страны пробежного «европейца», который будет проще, надежней и даже лучше обеспечен запчастями благодаря хорошим кооперативным связям с государствами-соседями. Во всяком случае часть головных болей это точно снимет.

Дилеры знают все, но могут немногое

Надо отдать должное руководителям дилерских центров компаний Dongfeng, FAW и Shacman, которые мужественно приняли критику перевозчиков. Похвалив и подробно рассказав о достоинствах головных тягачей представляемых ими марок, они привели немало положительных отзывов своих клиентов. Особенно часто отмечался комфорт и эргономика рабочего места водителя, его соответствие лучшим международным образцам. Впрочем, с проблемами своих автомобилей они тоже хорошо знакомы, но существенного влияния на китайских производителей оказать не могут. Статистика поломок и неисправностей ведется, данные передаются на заводы, некоторые улучшения вносятся. Но, как правило, они не носят принципиальный, революционный характер, а, скорее, дают «успокаивающий эффект»: в автомобилях одной марки перенесли в более удобное для водителей место «шайбу» переключения скоростей, в другой — установили двухкамерный холодильник и столик для пассажира. По заявлению одного из дилеров, за 3 года работы автомобилей его марки в России в них были внесены более 120 изменений, другой назвал цифру в 130 внесенных доработок.

Всероссийская конференция «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы»

При этом — что отмечалось многократно — сегодня китайские грузовики буквально «напичканы» электроникой и в этом отношении практически не уступают легковым автомобилям: здесь и камеры с круговым обзором, системы удержания на полосе, предотвращения столкновений, круиз-контроль, многочисленные помощники и датчики, призванные облегчить жизнь российских дальнобойщиков. Но все прекрасные истории улучшения быстро померкли после предложения одного из участников конференции поменять аккумулятор на китайском тягаче: если у «европейцев» для этого требовались 15-20 минут и один гаечный ключ, то на «китайцах» эта же операция требует целого набора инструментов и специалиста с хорошим инженерным образованием: неумелое вмешательство может вывести из строя вообще всю электрическую сеть. Как быть в этой ситуации водителю на трассе, зимой, если вдруг аккумулятор вышел из строя? На этот вопрос дилеры не смогли дать однозначного ответа.

Другая страна — другие машины

Впрочем, некоторые ответы на серьезные, экономически важные вопросы конференция «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы» все же дала. Тему поднял руководитель одной из транспортных компаний Новосибирска: на московском рынке он увидел китайские грузовики с китайскими номерами (с недавних пор по межправительственному соглашению китайским водителям разрешен проезд по российским дорогам, соответственно, такие же возможности есть и у российских автоперевозчиков), и, по его словам, это были «совсем другие машины»: более качественные, более подготовленные и, очевидно, лучше сделанные.

Сегодня, приобретая китайский автомобиль, транспортные компании становятся участниками некой лотереи, в которой может выиграть  половина билетов, может — один из ста, а могут и все оказаться «несчастливыми». В обычной жизни это можно пережить. Но грузоперевозки — это бизнес. И полагаться только на везение здесь невозможно. Просчет рисков, формирование планов развития, финансовые перспективы — его неотъемлемая часть. А от этого зависят тысячи других людей, благополучие и развитие регионов.

На конференции присутствовали граждане КНР — представители китайских автозаводов. И было интересно узнать их мнение о том, как они относятся к претензиям со стороны российских эксплуатантов. В конце концов именно им надо продавать свои автомобили в России, конкурировать с автопроизводителями других стран.

— Пока мы не видим перспектив для развития бизнеса в России, — сообщил представитель компании-производителя грузовиков из КНР. — Очень высокий банковский процент, очень большой утилизационный сбор на автомобили, ваш рубль нестабилен — он может опускаться и подниматься. В этой ситуации можно заниматься продажами, но инвестировать в производство, открывать свои предприятия слишком рискованно. Поэтому для нас важно, что говорят о наших автомобилях, мы готовы рассматривать предложения по их улучшению, вносить определенные изменения. Но российский рынок для нас не является приоритетным. Может быть, со временем ситуация изменится, но пока мы работаем в соответствии с вашими реалиями.

Сможет ли прошедшая конференция повлиять на перспективы продаж и эксплуатации китайских автомобилей в России?

— Очень важно, что, пожалуй, впервые в стране так масштабно и серьезно об этом заговорили в Новосибирске, одном из крупнейших логистических центров страны, — считает президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль (Санкт-Петербург). — Нельзя не отметить работу Сибирской ассоциаций автомобильных перевозчиков, которой удалось собрать лицом к лицу руководителей транспортных компаний, дилеров, представителей сервиса. Разговор был очень откровенный, прямой, «с открытым забралом». Мы давно следим за обновлением транспортного парка России, проблемами, которые возникают у всех участников этого процесса. Пока мы не заставим себя уважать — ничего не будет меняться по отношению к нам со стороны иностранных производителей и поставщиков. Прошедшая конференция подтвердила эту мысль. Как этого добиться — решения должны приниматься на самом высоком уровне. Говорить об этом, предлагать варианты, обозначать риски необходимо. Уверен, что хорошее начинание — проведение Всероссийской конференции «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы» — будет продолжено.  Возможно, мы соберемся через год снова в Новосибирске или в каком-либо другом городе России, чтобы оценить, что удалось сделать для изменения складывающейся ситуации.

Ранее редакция сообщала, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске. При поломке детали в машине придется менять весь узел. 

Фото пресс-службы СААП, автор Ильнар Салахиев.

186

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Китай

Теги : китайские грузовики грузоперевозки


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова

Алла Литвинова: На рынке труда в 2025 году корона упадет у многих

Эксперт прокомментировала, где находится грань между кадровым голодом и дефицитом хорошей работы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Житель Новосибирска получил 24 тысячи спам-звонков за год
3/04/25 14:30
Общество Право&Порядок Технологии
Два миллиона сибиряков могут пользоваться кикшерингом на особых условиях
3/04/25 14:15
Бизнес
Грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске
3/04/25 13:30
Бизнес
Российский автопроизводитель оценил запасы иномарок у дилеров
3/04/25 13:15
В апреле изменится график выплаты пенсий и пособий в Новосибирской области
3/04/25 13:00
Общество
Стало известно, когда завершится строительство четвертого моста в Новосибирске
3/04/25 12:30
Общество
Минэк РФ утвердил участников обновленной программы льготного кредитования МСП
3/04/25 12:25
Финансы
Специалисты рассказали о возможностях цифровой платформы «Содружество»
3/04/25 12:15
Финансы
По итогам 2024 года «Новосибирскавтодор» показал убыток
3/04/25 11:30
Бизнес
«Клуб Директоров» провел заседание на актуальную для бизнеса тему
3/04/25 11:25
Бизнес
Новосибирцы будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
3/04/25 11:00
Общество
Чиновнику Росприроднадзора предъявили иск на 480 млн рублей в Новосибирске
3/04/25 10:30
Власть Право&Порядок
Дело о падении частного самолета в Новосибирске передано в суд
3/04/25 10:00
Право&Порядок
В 2025 году смертность в Новосибирской области на 37% превысила рождаемость
3/04/25 9:40
Общество
В 2025 году в Новосибирске зафиксировано более 3000 случаев кибермошенничества
2/04/25 19:00
Право&Порядок
На завершение станции метро «Спортивная» в Новосибирске нужно 500 млн рублей
2/04/25 18:30
Власть Город Транспорт
ЦБ России может повысить ключевую ставку
2/04/25 18:00
Власть Финансы Экономика
Компания Microsoft закрыла филиал в Новосибирске
2/04/25 17:30
Общество
Новосибирская область вошла в ТОП-5 самых «ипотечных» регионов России
2/04/25 17:15
Финансы
Владелец парковки в Толмачево оспаривает решение УФАС в суде
2/04/25 17:00
Общество
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска