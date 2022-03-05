Российский экспортный центр составил сводную карту ограничений для экспортеров

Эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ) подготовили «Информационный бюллетень», который публикуется на сайте РЭЦ с 4 марта и будет обновляться каждые будние дни по мере подтверждения новой официальной информации о введении или отмене ограничений, которые касаются ВЭД.
В бюллетене можно найти информацию:
– о финансовых и торговых ограничениях;
– об ограничениях, связанных со свободой передвижения;
– любых других мерах, которые могут повлиять на деятельность экспортеров;
– о последних изменениях в российских законах и нормативно-правовых актах, которые касаются внешнеторговых операций;
– список компаний, в отношении которых введены ограничения;
– подробную информацию по отдельным рынкам экспорта.
Кроме того, в бюллетене можно найти «Тепловую карту ограничений», которая наглядно поможет получить представление о текущих позициях стран мира в отношении введения ограничительных мер.
Следует отметить, что данные материалы предоставлены исключительно для информационных целей и не представляют собой какую-либо рекомендацию или инструкцию по конкретным действиям.
Фото: скрин бюллетеня
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