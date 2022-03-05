Новосибирск не прервет побратимство с Харьковом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на пресс-конференции «от имени жителей города» о том, что побратимские отношения с Харьковым прекращать не намерен, вопреки призывам отдельных общественников, распространяемых в соцсетях. Помимо Харькова, общественники также призывают разорвать отношения с городами-побратимами США, Болгарии и Японии.

— Необходимо использовать побратимские отношения, чтобы обратиться к жителям этих городов и Харькова, — заявил глава города. — Уважаемые жители Харькова, наши побратимы. Мы пережили и сейчас переживаем непростое время. Но давайте скажем откровенно: ведь напряжение, вот эта война со своим народом со стороны националистических формирований на Украине началась не вчера и не 24 февраля.

Анатолий Локоть напомнил ряд наиболее резонансных событий, происходящих на территории Украины после прихода к власти националистических сил.

— Вспомним, как стреляли в мэра Харькова, — говорит мэр Новосибирска. — Он получил ранение, стал инвалидом. Вспомним Олеся Бузину, журналиста. За то, что он имел иное мнение, его надо было убить? Мы все следили за кадрами, когда бойцы правоохранительных отрядов «Беркут» были поставлены на колени, над ними издевались, избивали за то, что они выполняли свой долг. Мы с болью следили все эти годы за происходящим в Харькове. Нас связывает много близких отношений. Обращаюсь от имени новосибирцев: не слушайте пропаганду, которая поставила целью разъединить, столкнуть нас. Мы хотим, чтобы наше побратимство развивалось.

Напомним, с 24 февраля на Украине проходит военная спецоперация России. Судя по сообщениям официальных источников, сейчас военные действия идут и на территории Харькова.