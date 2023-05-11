Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

Работа с объектами по утилизации отходов в Северном и Карасукском районах не нашла отклика среди новосибирских компаний. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам. Речь идёт о полигонах в Карасукском и Северном районах. Что касается Карасукского района, несмотря на то, что объект введён, желающих его обслуживать среди местных компаний также не нашлось.

Четыре межрайонные «мусорные» концессии согласовала сессия регионального парламента Был конкурс на выбор эксплуатирующей организации, — говорит глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. — Разыгрывался договор аренды с обязательствами укомплектовать этот объект весовым хозяйством, видеонаблюдением и так далее. Договор аренды заключен с компанией из Иркутской области. Они до конца прошлой недели на объект так и не вышли. Это было связано с оформлением с их стороны лицензии на эксплуатацию объекта. Повёл с ними совещание по ВКС, задача поставлена: на текущей неделе выйти на объект и начать его эксплуатировать.

О какой иркутской компании идёт речь, глава министерства не уточняет.

Что касается мусорного полигона в Северном, то, как следует из слов министра, несмотря на то, что потенциальные партнеры всё-таки нашлись среди местных компаний, их, по сути, пришлось уговаривать участвовать в конкурных процедурах.

— Там внутри полигона не была закончена дорога, отсыпка щебнем, — говорит министр. — Подрядчики туда с неохотой шли. И даже увеличение сметной стоимости, приведённое к актуальным существующим ценам, не замотивировало подрядчиков. Торги в стадии производства. Мы попросили ряд организаций поучаствовать, получили предварительное подтверждение. Рассчитываем, что на торги зайдёт как минимум одна компания. Там осталось построить только дорогу, больше ничего.

При этом история с началом эксплуатации обоих объектов длится уже продолжительное время.

Депутаты сомневаются, что районные мусорные концессии будут востребованы Совершенно непонятная ситуация с Карасуком и Северным, — комментирует зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. — Три года мы полигон делали, делали. Там цена по Карасуку — более 500 тыс за тонну, хорошая очень цена. Почему Иркутск берётся, а местные не берутся? В Северном, так понимаю, уже третий подрядчик, опять конкурс объявляют. Что с Карасуком, что с Северным?

Напомним, что данные полигоны реализуются за счёт бюджета Новосибирской област. По данным лета прошлого года, в Карасуке в объект вложены 120 млн бюджетных средств, в Кыштовке — 110 млн, в Северном — 68 млн.

Ранее редакция сообщала о перспективах востребованности полигонов, реализуемых в рамках концессионных соглашений.