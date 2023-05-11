Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

Работа с объектами по утилизации отходов в Северном и Карасукском районах не нашла отклика среди новосибирских компаний. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам. Речь идёт о полигонах в Карасукском и Северном районах. Что касается Карасукского района, несмотря на то, что объект введён, желающих его обслуживать среди местных компаний также не нашлось.
О какой иркутской компании идёт речь, глава министерства не уточняет.
Что касается мусорного полигона в Северном, то, как следует из слов министра, несмотря на то, что потенциальные партнеры всё-таки нашлись среди местных компаний, их, по сути, пришлось уговаривать участвовать в конкурных процедурах.
— Там внутри полигона не была закончена дорога, отсыпка щебнем, — говорит министр. — Подрядчики туда с неохотой шли. И даже увеличение сметной стоимости, приведённое к актуальным существующим ценам, не замотивировало подрядчиков. Торги в стадии производства. Мы попросили ряд организаций поучаствовать, получили предварительное подтверждение. Рассчитываем, что на торги зайдёт как минимум одна компания. Там осталось построить только дорогу, больше ничего.
При этом история с началом эксплуатации обоих объектов длится уже продолжительное время.
Напомним, что данные полигоны реализуются за счёт бюджета Новосибирской област. По данным лета прошлого года, в Карасуке в объект вложены 120 млн бюджетных средств, в Кыштовке — 110 млн, в Северном — 68 млн.
Ранее редакция сообщала о перспективах востребованности полигонов, реализуемых в рамках концессионных соглашений.
Фото с сайта Pixabay.com, автор Bakhrom_media
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