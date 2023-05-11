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Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

  • 11/05/2023, 18:36
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мусорный полигонв Новосибирской области
На один зашла компания из Иркутска, на другой властям пришлось уговаривать зайти новосибирских предпринимателей.

Работа с объектами по утилизации отходов в Северном и Карасукском районах не нашла отклика среди новосибирских компаний. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам. Речь идёт о полигонах в Карасукском и Северном районах. Что касается Карасукского района, несмотря на то, что объект введён, желающих его обслуживать среди местных компаний также не нашлось.

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Был конкурс на выбор эксплуатирующей организации, говорит глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. Разыгрывался договор аренды с обязательствами укомплектовать этот объект весовым хозяйством, видеонаблюдением и так далее. Договор аренды заключен с компанией из Иркутской области. Они до конца прошлой недели на объект так и не вышли. Это было связано с оформлением с их стороны лицензии на эксплуатацию объекта. Повёл с ними совещание по ВКС, задача поставлена: на текущей неделе выйти на объект и начать его эксплуатировать.

О какой иркутской компании идёт речь, глава министерства не уточняет.

Что касается мусорного полигона в Северном, то, как следует из слов министра, несмотря на то, что потенциальные партнеры всё-таки нашлись среди местных компаний, их, по сути, пришлось уговаривать участвовать в конкурных процедурах.

Там внутри полигона не была закончена дорога, отсыпка щебнем, говорит министр. Подрядчики туда с неохотой шли. И даже увеличение сметной стоимости, приведённое к актуальным существующим ценам, не замотивировало подрядчиков. Торги в стадии производства. Мы попросили ряд организаций поучаствовать, получили предварительное подтверждение. Рассчитываем, что на торги зайдёт как минимум одна компания. Там осталось построить только дорогу, больше ничего.

При этом история с началом эксплуатации обоих объектов длится уже продолжительное время.

утилизация мусора

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Совершенно непонятная ситуация с Карасуком и Северным, комментирует зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. Три года мы полигон делали, делали. Там цена по Карасуку более 500 тыс за тонну, хорошая очень цена. Почему Иркутск берётся, а местные не берутся? В Северном, так понимаю, уже третий подрядчик, опять конкурс объявляют. Что с Карасуком, что с Северным?

Напомним, что данные полигоны реализуются за счёт бюджета Новосибирской област. По данным лета прошлого года, в Карасуке в объект вложены 120 млн бюджетных средств, в Кыштовке 110 млн, в Северном 68 млн.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах востребованности полигонов, реализуемых в рамках концессионных соглашений.

Фото с сайта Pixabay.com, автор Bakhrom_media

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Правительство области обращение с ТКО мусорные полигоны Заксобрание области Денис Архипов Вадим Агеенко


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