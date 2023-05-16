Законопроект об освобождении от НДФЛ семей с двумя и более детьми готов ко второму чтению в Госдуме

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об освобождении от НДФЛ семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками независимо от срока владения ими, передает агентство РИА Недвижимость. При этом отмечается, что полученные от такой продажи доходы не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

Документ призван снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, если они желают улучшить свои жилищные условия.

В настоящее время по закону граждане не платят налог на доходы физлиц при продаже недвижимого имущества, которое было приватизировано, получено в наследство или по договору пожизненного содержания с иждивением, подарено и находилось у них в собственности не менее трех лет. Такая же льгота касается и единственного жилья. В других случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимости для получения этой льготы составляет пять лет.

При этом граждане, у которых в семье двое и более детей в возрасте до 18 лет, а студенты-очники до 24 лет, при продаже комнаты, квартиры или жилого дома либо их частей, а также доли в жилом помещении освобождены от НДФЛ независимо от срока владения при условии приобретения в том же году другого жилья.

В издании уточнили, что бюджетный комитет поддержал поправку к законопроекту, согласно которой субъекты РФ смогут устанавливать предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а его положения распространяться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2023 года.

На рассмотрение Думы проект закона планируется вынести 18 мая, при этом возможно его рассмотрение не только во втором, но и в третьем чтении.

Ранее редакция сообщала, придется ли дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября.