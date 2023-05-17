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В Новосибирске с 28 мая планируют повысить цены на ритуальные услуги

  • 17/05/2023, 18:01
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повышение цен на ритуальные услуги
Об этом сообщается в проекте постановления мэрии Новосибирска.

Постановление касается платных услуг, которые предоставляет муниципальное казённое учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». В состав МКУ «Ритуальные услуги» входят семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское».

Согласно постановлению, выкопать стандартную могилу и провести церемонию прощания будет стоит 9,2 тысячи рублей (ранее 8,5 тысяч рублей). Цыганское захоронение будет стоить 26,3 тыс рублей (ранее 24,3 тыс рублей). Могила для мусульман будет стоить 10,1 тыс рублей (ранее 9,3 тысяч). Обустройство семейного захоронения вырастет до 117,4 тысяч (ранее 101 тыс рублей). Новая ценовая политика на погостах начнет действовать с 28 мая по 1 июня 2026 года.

По словам Сергея Бондаренко, депутата горсовета Новосибирска, председателя комиссии по муниципальной собственности, директора МУП «ИМИ», цены который указаны в постановлении мэрии, прописаны только для МКУ «Ритуальные услуги».

— Существует гарантированный перечень ритуальных услуг, по ним работают все муниципальные учреждения и предприятия: в Новосибирске это МУП «ИМИ» и МКУ «Ритуальные услуги». Цены на них утверждаются муниципалитетом и индексируются один раз в год, но для граждан захоронение по гарантированному перечню обходится бесплатно. Кроме того, МКУ «Ритуальные услуги» совершает все действия по захоронению на подведомственных ему кладбищах. Также есть, коммерческие ритуальные услуги, которые оказывает МУП «ИМИ», а также коммерческие компании по ценам, которые определяют самостоятельно, — говорит Бондаренко. — При этом, согласно Федеральному Закону №8, земля на кладбище под захоронение предоставляется бесплатно, а казенное учреждение, по своей сути, не должно оказывать коммерческих услуг, — только услуги гарантированного перечня.

В 2022 году по гарантированному перечню услуг в соответствии с федеральным перечнем на безвозмездной основе в Новосибирске было захоронено 930 умерших, в 2021 году — 1085, в 2020 — 1042, в 2019 — 801.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске на общественных кладбищах города было предоставлено 13580 участков для погребения умерших, а также 29 участков для создания семейных захоронений. В 2021 году — 16889 участков, в 2020 — 14124, в 2019 — 12223.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские кладбища огораживают колумбариями.

Фото:pixabay — carolynabooth

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : проект постановления повышение цен на ритуальные услуги


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