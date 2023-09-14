Российско-китайский индустриальный парк построят в Новосибирске

В Новосибирске будет реализован проект Российско-китайского индустриального парка. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Он будет предназначен для работы, в основном, китайских резидентов.

— Презентация проекта состоялась на Восточном экономическом форуме, — сказал министр.

Подробности проекта министр не озвучил, но уточнил, что индустриальный парк будет создан на земельном участке площадью 300 га, вблизи старой дороги в сторону Толмачево.

VIII Восточный экономический форум состоялся 10-13 сентября во Владивостоке. В этом году международная составляющая ВЭФ вышла на первый план: бизнес Юго-Восточной Азии проявил активный интерес к российским проектам.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область планирует подать заявку на создание ОЭЗ.