92% домов Новосибирска готовы к отопительному сезону

На 14 сентября инспекторы подтвердили техническую готовность систем теплопотребления у 6100 объектов Новосибирска, что составляет около 92% всех жилых домов, получающих тепло по сетям СГК. В целом, по состоянию на 14 сентября, подтверждена техническая готовность 9 300 домов и зданий в контуре теплоснабжения энергокомпании — это более 65% от их общего количества. Остальные объекты завершают подготовительные мероприятия.

— Подготовка к зиме многоквартирных домов — сфера ответственности управляющих организаций — УК или ТСЖ. Тепловая инспекция СГК оказывает помощь в этой работе по просьбе жилищных организаций, пояснили в пресс-службе СГК. — Основные мероприятия по подготовке дома к зиме: утепление контура чердаков и подвалов, промывка и проверка на плотность систем теплопотребления, а также проверки исправности автоматических регуляторов, систем управления и установки дроссельных устройств. Превентивная работа в межотопительный период позволяет избежать валовой нагрузки в последние недели перед отопительным сезоном.

По словам начальника инспекции теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Владимира Ефимова, в целом работу УК и ТСЖ Новосибирска в инспекции оценивают, как ответственную.

При этом СГК уже начал досрочно подключать к отоплению объекты в Новосибирске. На 14 сентября тепло пришло в 33 учреждения. Это учебные заведения, медицинские учреждения и пансионат. В компании заявляли, что готовы начать разворот отопительной системы досрочно по всему Новосибирску, а также в Куйбышеве, если такое решение примут власти городов. Кроме того, решение о досрочном подключении дома могут принять собственники.

Напомним, на этой неделе СГК сообщила, что Новосибирск готов к старту нового отопительного сезона.