Продлен арест обвиняемому в гибели подростка на стройке в Новосибирске

Суд продлил домашний арест Хышикту Базарову, который нарушил правил безопасности работ из-за чего умер 15-летний подросток. Об этом сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

— Продлен срок нахождения под домашним арестом до 14 ноября 2023 года, — говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, трагический случай произошел 15 июля на строительной площадке ЖК «Расцветай на Красном». Промышленный альпинист по договору подряда выполнял работы на высотном здании и привлек к работе своих несовершеннолетних детей 15 и 17 лет. Во время обработки швов подростки упали с высоты. Младший из братьев получил травмы несовместимые с жизнью, старшего с различными травмами увезли в больницу. О том, что он скончался, стало известно в субботу, 22 июля.

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