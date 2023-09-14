Новосибирская область планирует подать заявку на создание ОЭЗ

Новосибирская область планирует подать заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической (ОЭЗ) зоны в регионе. Об этом рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС. Она будет расположена рядом с промышленно- логистическим парком (ПЛП) в формате частного индустриального парка.

— В Новосибирской области мы сейчас прорабатываем вопрос о создании особой экономической зоны. Эта инициатива уже поддержана губернатором. Планируем, что она будет сформирована вокруг ПЛП, чтобы нам не тратить во второй раз бюджетные деньги на инфраструктуру. Часть площадей станут работать как промышленный парк, а часть площадей мы выделим в ОЭЗ. Либо привлечем предпринимателей, участки которых расположены в окрестностях. Для нас сейчас, собственно, нет разницы: зашел инвестор к нам на государственную землю или на частную. Мы работаем со всеми одинаково, налоги они платят точно так же, создают рабочие места, производят продукцию. Но во втором случае в регионе развиваются частные парки как субъекты экономической деятельности, — говорил тогда гендиректор АИР.

Напомним, ранее о том, что под Новосибирской может появиться особая экономическая зона редакции Infopro54 рассказывал генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

В настоящее время ОЭЗ работают в ряде соседних с Новосибирской области. В их числе ОЭЗ технико-внедренческого типа в Томской и Омской областях. В начале этого года было одобрено создание ОЭЗ в Кемеровской области.

Ранее редакция сообщала, что Nestle отказалась от строительства фабрики по изготовлению кормов в Новосибирске.