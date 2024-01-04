Российское гражданство получат иностранцы-контрактники, служившие в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ.

— Иностранные граждане, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, либо проходящие в период СВО военную службу, получат гражданство РФ, — говорится в документе.

Кроме того, гражданство могут получить их семьи и родители.

Ранее редакция сообщала о том, какие изменения ждут жителей Новосибирской области с 1 января 2024 года.