Российское гражданство получат иностранцы-контрактники, служившие в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ.
— Иностранные граждане, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, либо проходящие в период СВО военную службу, получат гражданство РФ, — говорится в документе.
Кроме того, гражданство могут получить их семьи и родители.
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Фото: freepik.com — nikitabuida /скриншот документа pravo.gov
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