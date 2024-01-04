Семья с детьми пострадала в ДТП с грузовиком под Новосибирском

На автодороге в Тогучинском районе Новосибирской области семья из четырех человек попала в ДТП.

По информации Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» была 37-летняя женщина.

— 4 января в 17 часов 10 минут на автодороге К19Р Тогучинского района, по предварительной информации, водитель -женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», двигалась в сторону Новосибирска. На 50-м километре водитель выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Ситрак», — сообщили в областном ведомстве.

В результате аварии водитель «Фольксвагена», ее 39-летний муж и двое детей 11 и 6 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее редакция сообщала о ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области, унесшем жизнь четырех человек, среди которых была 14-летняя девочка.