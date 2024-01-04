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11-летнего мальчика со сложным пороком сердца спасли врачи в Новосибирске

  • 04/01/2024, 17:54
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11-летнего мальчика со сложным пороком сердца спасли врачи в Новосибирске
Два поколения врачей «перешивали» сердце маленькому пациенту.

В Новосибирске хирурги НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина провели сложнейшую операцию на сердце мальчика.

Артему 11 лет, 10 из  них врачи работали над коррекцией его сложного врожденного порока сердца.

Первый хирург Артема — профессор Юрий Горбатых, ученик легендарного Евгения Мешалкина. Он бы, безусловно, завершил работу с сердцем юного пациента, но заключительный этап вынуждены были задержать на много лет: у мальчика оказалась слишком мала в диаметре одна из легочных артерий, которым предстояло принять на себя венозный кровоток после операции. Важно было дать ей подрасти и снизить легочную гипертензию.

— Единый желудочек сердца – один из самых сложных пороков, при котором потоки артериальной и венозной крови в сердце смешиваются, а кислорода критически не хватает. Выжить таким пациентам помогает только сложная операция Фонтена, которую выполняют в возрасте от 2 до 4 лет, но ей предшествуют подготовительные операции. До финального этапа по статистике доживает только 80 % пациентов, — говорится в сообщении в официальной группе НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в ВКонтакте.

Постоянные болезни усугубляли ситуацию: ребенок регулярно попадал в больницы.

Год назад удалось провести финальную операцию. За дело взялись сердечно-сосудистые хирурги Юрий Кулябин и Илья Сойнов. Хирурги завершили работу своего учителя, профессора Горбатых.

Тяжелым выдался послеоперационный период: на восстановление ушел 61 день. Помощь Артему в те дни оказывал психолог Центра. Зато результатом лечения врачи довольны: все задачи выполнены, а сатурация у мальчика сегодня установилась на уровне 94-97 %.
Сейчас Артем учится в 4-м классе вместе со сверстниками, увлекается компьютером и ездой на скоростном велосипеде.

Ранее редакция сообщала о том, что младенца с COVID-19 и пороком сердца спасли новосибирские врачи из Центра Мешалкина.

 

 

Фото со страницы НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина в ВКонтакте

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Центр Мешалкина порок сердца дети врачи


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