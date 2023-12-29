Что изменится в Новосибирске с 1 января 2024 года: новые законы

Так, для работающих людей МРОТ будет равен 16 696 рублям. Для пенсионеров — 13 173 рублям, а для детей — 15 871 рублю.
Следует отметить, что от уровня МРОТ также зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования, поэтому все они тоже будут повышены.
При этом средний размер пенсионной выплаты для неработающих получателей страховой пенсии по старости вырастет на 1631 рубль и составит примерно 23 тыс. рублей.
Кроме того, социальные пенсии тоже проиндексируют на 7,5%, однако произойдет это не раньше 1 апреля 2024 года.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон «О занятости населения в РФ» (от 12.12.2023 № 565-ФЗ). В соответствии с документом, определились основные понятия в сфере содействия занятости населения такие, как «граждане, ищущие работу», «безработные граждане», «граждане, находящиеся под риском увольнения».
Помимо этого, законом регламентируются основания для признания граждан безработными, минимальная и максимальная величина пособия по безработице и условия его ежегодной индексации. Также он систематизирует меры господдержки в сфере занятости населения, включая людей с инвалидностью, лиц, завершивших прохождение военной службы, и молодых людей.
С нового года будут уточнены обязанности работодателей по информированию службы занятости. По новым правилам, о принятых решениях, изменениях, отменах, событиях и прочих действиях организации обязаны отчитываться через информресурсы — «Работа в России».
Согласно новому закону, станет больше срок (теперь это пять рабочих дней вместо трех), в течение которого необходимо ставить в известность о наличии вакантных мест и свободных вакансий, а также об изменениях этих сведений.
Ст. 13 закона 138-ФЗ «О гражданстве РФ» гласит, что ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на момент его появления на свет хотя бы один из его родителей является гражданином РФ.
С нового года для граждан увеличивается размер социальных налоговых вычетов и упрощается порядок их предоставления.
В частности, станет проще оформить социальные налоговые вычеты на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, на уплату страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, а также пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
Чтобы такая возможность стала доступной, введён новый унифицированный документ – справка об оплате услуг (уплате взносов). В бумажном виде в налоговую службу ее предоставлять нет необходимости, так как сведения направляются организациями или ИП, оказавшими услугу, в электронном виде. При этом важно отметить, что для этого у них должна быть техническая возможность. Передача данных производится на основании согласия гражданина в произвольной форме.
В личном кабинете на «Госуслугах» теперь можно будет контролировать свои биометрические данные. Начиная с января нового года, каждый желающий сможет ознакомиться со всеми отказами от сбора и размещения биометрии, а также согласиями на обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали частным организациям.
Следует отметить, что согласиями можно будет управлять в режиме онлайн и при необходимости отозвать сиюминутно.
Граждане также могут написать заявление на отказ от регистрации биометрических данных. В таком случае их должны удалить из ГИС ЕБС. Осуществить это можно посредством обращения в МФЦ.
С 1 января 2024 года банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно сообщать им о рисках, если на платежи по кредитам будет тратиться более 50% от их доходов.
Кроме того, усовершенствован механизм расчета долговой нагрузки. Так, для расчета среднемесячных платежей по кредитам заемщика банку будет достаточно обратиться в любое квалифицированное БКИ.
Ранее редакция сообщала, что в 2024 году заработают новые правила и законы, которые затронут личный бюджет новосибирцев.
Фото: freepik.com — prostooleh
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