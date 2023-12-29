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Что изменится в Новосибирске с 1 января 2024 года: новые законы

  • 29/12/2023, 17:00
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Что изменится в Новосибирске с 1 января 2024 года: новые законы
Индексация МРОТ, пенсий, изменения правил выдачи маткапитала и другие важные нововведения в обзоре Infopro54.

Увеличение МРОТ

Прожиточный минимум увеличился в Новосибирской области

Прожиточный минимум увеличился в Новосибирской области

С начала нового года прожиточный минимум (МРОТ) в Новосибирской области вырастет на 4% (589 рублей) и в среднем составит 15 317 рублей на одного человека.

Так, для работающих людей МРОТ будет равен 16 696 рублям. Для пенсионеров — 13 173 рублям, а для детей — 15 871 рублю.

Следует отметить, что от уровня МРОТ также зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования, поэтому все они тоже будут повышены.

Индексация пенсий

С 1 января на счета россиян начнут приходить повышенные выплаты

С 1 января на счета россиян начнут приходить повышенные выплаты

В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров станут выше на 7,5%. Соответственно размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится до 8134 рублей.

При этом средний размер пенсионной выплаты для неработающих получателей страховой пенсии по старости вырастет на 1631 рубль и составит примерно 23 тыс. рублей.

Кроме того, социальные пенсии тоже проиндексируют на 7,5%, однако произойдет это не раньше 1 апреля 2024 года.

Закон «О занятости»

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон «О занятости населения в РФ» (от 12.12.2023 № 565-ФЗ). В соответствии с документом, определились основные понятия в сфере содействия занятости населения такие, как «граждане, ищущие работу», «безработные граждане», «граждане, находящиеся под риском увольнения».

Помимо этого, законом регламентируются основания для признания граждан безработными, минимальная и максимальная величина пособия по безработице и условия его ежегодной индексации. Также он систематизирует меры господдержки в сфере занятости населения, включая людей с инвалидностью, лиц, завершивших прохождение военной службы, и молодых людей.

С нового года будут уточнены обязанности работодателей по информированию службы занятости. По новым правилам, о принятых решениях, изменениях, отменах, событиях и прочих действиях организации обязаны отчитываться через информресурсы — «Работа в России».

Согласно новому закону, станет больше срок (теперь это пять рабочих дней вместо трех), в течение которого необходимо ставить в известность о наличии вакантных мест и свободных вакансий, а также об изменениях этих сведений.

Получение маткапитала

Правила выдачи маткапитала могут ужесточить

Правила выдачи маткапитала могут ужесточить

Ожидается, что с 1 января 2024 года вступит в силу закон, уточняющий условия получения маткапитала. Так, пособие будет выплачиваться только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребенка и сам ребенок является гражданином нашей страны по рождению.

Ст. 13 закона 138-ФЗ «О гражданстве РФ» гласит, что ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на момент его появления на свет хотя бы один из его родителей является гражданином РФ.

Призыв на военную службу

Что необходимо знать о новых правилах призыва

Согласно закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанному президентом, верхний порог призывного возраста повышается. Таким образом, с нового года вступают в силу положения, в соответствии с которыми на военную службу будут призывать граждан от 18 до 30 лет.

Изменения в налоговой системе

С нового года для граждан увеличивается размер социальных налоговых вычетов и упрощается порядок их предоставления.

В частности, станет проще оформить социальные налоговые вычеты на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, на уплату страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, а также пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Чтобы такая возможность стала доступной, введён новый унифицированный документ – справка об оплате услуг (уплате взносов). В бумажном виде в налоговую службу ее предоставлять нет необходимости, так как сведения направляются организациями или ИП, оказавшими услугу, в электронном виде. При этом важно отметить, что для этого у них должна быть техническая возможность. Передача данных производится на основании согласия гражданина в произвольной форме.

Биометрия на «Госуслугах»

В личном кабинете на «Госуслугах» теперь можно будет контролировать свои биометрические данные. Начиная с января нового года, каждый желающий сможет ознакомиться со всеми отказами от сбора и размещения биометрии, а также согласиями на обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали частным организациям.

Следует отметить, что согласиями можно будет управлять в режиме онлайн и при необходимости отозвать сиюминутно.

Граждане также могут написать заявление на отказ от регистрации биометрических данных. В таком случае их должны удалить из ГИС ЕБС. Осуществить это можно посредством обращения в МФЦ.

Расчёт долговой нагрузки заемщиков

С 1 января 2024 года банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно сообщать им о рисках, если на платежи по кредитам будет тратиться более 50% от их доходов.

Кроме того, усовершенствован механизм расчета долговой нагрузки. Так, для расчета среднемесячных платежей по кредитам заемщика банку будет достаточно обратиться в любое квалифицированное БКИ.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году заработают новые правила и законы, которые затронут личный бюджет новосибирцев.

Фото: freepik.com — prostooleh 

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : служба в армии налоги маткапитал индексация пенсий закон биометрия банки


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