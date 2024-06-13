72-летний рыбак три дня прожил на острове в Новосибирске с сердечным приступом

Сибирского Робинзона, который из-за плохого самочувствия едва не умер на рыбалке, пришлось эвакуировать с острова «Кораблик».

Мужчина прибыл на остров 10 июня, но покинуть его самостоятельно не смог. У 72-летнего рыбака начались боли в сердце.

— Он принял лекарство в надежде, что ему станет легче, и он самостоятельно сможет вернуться на берег, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Мужчина продолжил прием препарата, но силы не вернулись.

Тогда он обратился за помощью к спасателям.

Пенсионера с его имуществом эвакуировали в расположение спасательного поста «Западный». Там его уже ждала бригада врачей. Они провели осмотр пострадавшего.

— После осмотра врачей и проведенного ЭКГ, когда исключили угрозу сердечного приступа, мужчина был отпущен домой, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что остров Кораблик хотят взять в аренду в Новосибирске.