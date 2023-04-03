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Гипертония может привести к слабоумию

  • 03/04/2023, 09:53
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Гипертония может привести к слабоумию
Высокое давление может негативно сказываться на работе головного мозга и приводить к нарушению когнитивных способностей, проблемам с памятью и речью, предупреждает эксперт.

Врач-терапевт Валерия Румянцева пояснила причины влияния гипертонии на появление старческого слабоумия, пишет ФАН со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, Высокое давление может негативно сказываться на работе головного мозга и приводить к нарушению когнитивных способностей, проблемам с памятью и речью. При этом Валерия Румянцева подчеркнула, что при подобном нарушении теряется любая способность к обучению.

Из-за гипертонии человеку становится сложно строить планы, решать простые задачи или принимать какие-либо решения. Поэтому для профилактики деменции врач порекомендовала нормализовать прежде всего кровяное давление.

— Этому может помочь уменьшение потребление соли и сахара, а также отказ от вредных привычек, заключила эксперт.

Ранее редакция сообщала, что таблетка от высокого давления может довести до инфаркта.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта причины слабоумия здоровье гипертония


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