«Росспецмаш» просит убрать экспортную пошлину на зерно для улучшения доходности отечественных аграриев

В связи с падением спроса на сельхозтехнику, ассоциация «Росспецмаш» призвала российское правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и убрать с 1 апреля экспортную пошлину на зерновые культуры на пять лет, чтобы таким образом повысить доходность отечественных аграриев.

Сельхозпроизводители, в свою очередь, подтвердили снижение закупок сельхозтехники, сообщает «Ъ».

В прошлом году выпуск в РФ тракторов и комбайнов снизился на 1% и 23% соответственно. Машиностроители указывают, что в январе—феврале производство начало падать уже в денежном выражении — на 11%. Причина тому — сокращение доходности аграриев и снижение вложений в обновление парка.

Также, уточняют в ассоциации, уменьшена господдержка отрасли: на «программу 1432» в этом году заложено только два млрд руб., а «тракторы и комбайны вовсе исключены из нее и реализуются без скидки». Дополнительную потребность в субсидии в ассоциации оценивают в 15 млрд руб.

В Минпромторге отметили, что в 2022 году выделялось восемь млрд руб., поставлено около 8,7 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования.

Машиностроители не обошли стороной и собственные проблемы. Так, в документе сказано, что высокотехнологичные компоненты к сельхозтехнике в РФ производятся «в недостаточных количествах», а «высокий уровень кредитных ставок и налогов, стоимость и узкий сортамент металлопроката в РФ, низкий уровень таможенной защиты производителей комплектующих привели к тому, что заводам невыгодно инвестировать в развитие производств — иностранные комплектующие сравнимого качества на 30% дешевле российских». Поэтому в ассоциации просят выделить 10 млрд руб. в виде грантов на выпуск комплектующих.

В Минсельхозе сообщили, что меры господдержки для обновления парка сельхозтехники все еще действуют. По линии Минпромторга — это «программа 1432», а ключевым инструментом Минсельхоза остаются программы «Росагролизинга», в том числе льготные, по которым в прошлом году аграриям поставлено 12,7 тыс. единиц техники и оборудования (план на в 2023 год — 13 тыс.).

Падение закупок новой техники связано с уходом крупных иностранных производителей, нарушением логистики и «значительным ростом цен» на отечественную продукцию, пояснили в Минсельхозе.

Ранее редакция сообщала, что для поддержки производителей закупки зерна в Госфонд увеличат втрое.

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