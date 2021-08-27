Выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели получат более 30 млн пенсионеров

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в конце следующей недели. Еще 12,7 млн человек начнут получать ее с 3 сентября. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 млн человек. Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников «Почты России», это 12,7 млн человек, они будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии», — сказал Котяков на совещании в «Единой России» по реализации президентских указов о единовременной выплате пенсионерам (цитата ТАСС).

Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, «то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда».

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами списка кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей в среднем).