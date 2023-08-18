Россия решила наладить импорт слонов и жирафов из Лимпопо

Российские власти планируют ввозить в страну бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг, передает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

По сведениям ведомства, данный вопрос будет рассмотрен с южноафриканскими коллегами в ближайшее время.

Накануне Россельхознадзор заявил о том, что должны состояться переговоры с коллегами из ЮАР по вопросу о взаимных поставках продукции животноводства.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском зоопарке пополнение у золотых такинов.