Россия решила наладить импорт слонов и жирафов из Лимпопо

Российские власти планируют ввозить в страну бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг, передает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
По сведениям ведомства, данный вопрос будет рассмотрен с южноафриканскими коллегами в ближайшее время.
Накануне Россельхознадзор заявил о том, что должны состояться переговоры с коллегами из ЮАР по вопросу о взаимных поставках продукции животноводства.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском зоопарке пополнение у золотых такинов.
Фото: freepik.com — wirestock
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