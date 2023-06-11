В Новосибирском зоопарке пополнение у золотых такинов

Сразу у нескольких пар копытных, обитающих в новосибирском зоопарке произошло прибавление в семействе — у северных оленей, горалов, сибирских горных козлов и золотых такинов. Рождение детёныша в последней семье, по словам сотрудников зоопарка, стало для них новым опытом. Об этом сообщается в сообществе зоопарка ВКонтакте.

— Для нас это первый опыт. Мы внимательно наблюдаем за самкой и малышом. Видим, что пока всё идет хорошо, — рассказывает заведующий сектором копытных Александр Филиппов. — Мать отлично справляется со своими обязанностями, кормит детеныша, опекает и защищает его. Он интересуется происходящим, но от мамы не отходит. Малыш покрыт густой шерстью, так же, как и родители, но отличается от них окраской. Его шерсть более тёмного цвета. Золотые оттенки появятся позже.

А семья горных козлов осчастливила коллектив зоопарка появлением двойни.

— Малыши этого вида, как все копытные, встают на ноги и могут следовать за матерью с первого дня, — сообщают в зоопарке. — Сейчас они осваивают вольер, забираются на скалу, но стараются всегда быть рядом с матерью.

Напомним, что в конце мая среди обитателей зоопарка прибавление случилось в пернатом семействе — у краснокнижных белоплечих орланов. Основные заботы о потомстве взял на себя отец семейства, что не совсем типично для данного вида.

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