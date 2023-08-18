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Прокуратура нашла нарушения на стройке в Новосибирске, где погиб рабочий

  • 18/08/2023, 17:27
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Прокуратура нашла нарушения на стройке в Новосибирске, где погиб рабочий
Надзорное ведомство совместно с госинспекцией по труду проверили организацию, где недавно случилось ЧП. При выполнении ремонтных работ на рабочего упала железобетонная плита. Мужчина скончался на месте.

В результате проверки было выявлено множество нарушений по охране труда и соблюдения трудового законодательства.

— По результатам проведенной проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц  по факту невыплаты или неполной выплаты заработной платы. Также организацию уличили в допуске работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и знаний требований по охране труда, — сообщили в прокуратуре области.

Благодаря вмешательству надзорных ведомств 80 человек получили зарплату и были восстановлены их трудовые права. Наказать пришлось 10 сотрудников. Пока дисциплинарно.

Также прокурор Калининского района помог супруге погибшего работника составить документы для суда, чтобы получить моральную компенсацию.

Фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : стройка прокуратура гибель рабочего


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