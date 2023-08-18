Прокуратура нашла нарушения на стройке в Новосибирске, где погиб рабочий

В результате проверки было выявлено множество нарушений по охране труда и соблюдения трудового законодательства.

— По результатам проведенной проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц по факту невыплаты или неполной выплаты заработной платы. Также организацию уличили в допуске работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и знаний требований по охране труда, — сообщили в прокуратуре области.

Благодаря вмешательству надзорных ведомств 80 человек получили зарплату и были восстановлены их трудовые права. Наказать пришлось 10 сотрудников. Пока дисциплинарно.

Также прокурор Калининского района помог супруге погибшего работника составить документы для суда, чтобы получить моральную компенсацию.