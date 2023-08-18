Росприроднадзор подтвердил незаконность сброса ливневой канализации ЛДС Арены

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило незаконность сброса сточных вод очистными сооружениями, построенными для Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос юриста и гражданского активиста Евгения Митрофанова (копия есть в распоряжении редакции).

В официальном письме руководитель управления Игорь Шереметьев сообщает, что в ходе выездного обследования, проведенного 26 июля 2023 года управлением Росприроднадзора обнаружен выпуск сточных вод в протоку реки Обь в районе строящегося моста на левом берегу реки Обь.

Согласно информации мэрии, обнаруженный выпуск сточных вод является коллектором аварийного сброса, построенного для Многофункциональной ледовой арены в Кировском районе Новосибирска.

— В нарушение вышеуказанных норм водного законодательства РФ обнаруженных сброс сточных вод осуществляется в границах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — реку Обь с превышением концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых в протоку реки Обь, над допустимой концентрацией, — говорится в официальном ответе ведомства.

По данным Минприроды Новосибирской области, этот участок находится в границах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения р. Обь, откуда забирает воду «Горводоканал». В санзоны запрещено сбрасывать сточные и дренажные воды.

Отмечается, что управлением Росприроднадзора готовятся материалы для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лиц, причастных к пользованию участком акватории реки Обь в целях сброса сточных вод в вышеуказанном месте.

Напомним, 13 августа состоялось официальное открытие ледовой арены в Новосибирске. В июле сообщалось о том, что из-за вопроса с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод новой ледовой Арены, объект не может быть введет в эксплуатацию. Тем не менее, глава областного Минспорта Сергей Ахапов еще в июне заявлял, что новая ледовая арена уже введена в эксплуатацию и все необходимые документы и паспорта безопасности получены.

Строительство ледовой арены началось в 2019 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд руб., но затем выросла до 13 млрд руб. Сдать объект планировали осенью прошлого года, но сроки переносили. В июне мэрия Новосибирска выдала акт о вводе ЛДС в эксплуатацию. Накануне Ростехнадзор подписал положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Площадь «Сибирь-Арены» составляет 72 тыс. кв. м., а вместимость — более 10,5 тыс. зрителей. ЛДС станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Сибирь».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске строительство дороги до ЛДС «Сибирь- Арена» оценили в 15 млн рублей.