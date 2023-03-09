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Более 9 тысяч новосибирских охотников на год лишились права охоты

  • 09/03/2023, 14:17
Автор:
Разрешения на охоту
В Минприроды объясняют это низкой юридической дисциплиной граждан, получающих разрешения на добычу.

— В 2022 году у нас в регионе были выданы 32,7 тысячи разрешений на добычу. Для сравнения: годом ранее — 43 тысячи. То есть в 2022 году мы отказали в выдаче разрешений более 9 тысячам охотников. Причина — юридическая недисциплинированность граждан, — сообщил на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко.

По его словам, получая право на добычу, охотник должен вовремя сдать разрешение. Если он этого не делал, то ранее ему назначалось административное взыскание. Однако в связи с поправками на федеральном уровне мера наказания была изменена — на лишение права охоты на год.

— Хотелось бы, чтобы граждане помнили о ситуации и она не повторилась в 2023 году, — добавил Марченко.

Всего, по его словам, в регионе зарегистрированы свыше 112 тысяч охотников, имеющих охотничьи билеты федерального образца.

— В этом году весенняя охота в регионе начнется 16 апреля. В южной зоне она продлится до 5 мая, в северной — до 9 мая, — пояснил чиновник. — К существенным изменениям можно отнести тот факт, что сейчас одну манную утку разрешено использовать не более чем двум охотникам.

При этом Марченко напомнил, что в регионе запрещена охота на все четыре подвида гуся-гуменника. Добыча этой птицы чревата уголовным преследованием.

— Новосибирская область относится к ключевым орнитологическим территориям на путях миграции птиц с юга на север в мировом масштабе, в том числе этого гуся. Что бы охотники не говорили, но в последние годы численность гуменника резко сократилась. По данным ученых, с 1,5 млн до 300 тысяч особей, — пояснил Юрий Марченко. — В нашей области излюбленные места остановки гуменника на перелете при миграции — Доволенский и Здвинский районы. Когда птица там останавливается, создается иллюзия, что ее очень много. На самом деле — уже нет. Мы напоминаем об этом каждую весну, но уголовные дела за незаконную добычу все равно возбуждаются.

По его словам, у охотников Новосибирской области есть возможность охотится на косулю, лося, медведя. Численность этих животных в регионе не просто стабильная, а прирастает. В том числе благодаря биотехническим мероприятиям по заготовке кормов, созданию солонцов, а также искусственных кормовых полей — их площадь за 2022 год выросла на 70% по сравнению с 2021-м — до 700 га.

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  За минувший год в регионе были проведены 3987 контрольных мероприятий (в 2021-м — 3749). Возбуждены 714 административных и 83 (85 — 2021 год) уголовных дел. Самым резонансным было дело о незаконной добыче более 20 косуль в Венгеровском районе группой лиц по предварительному сговору. К ответственности привлечены три человека, двое из них — к уголовной. Их обязали также оплатить ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 3 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирских охотников запустят в «цифровую песочницу».

Фото: pexels.com автор: Elle Hughes

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Разрешения на охоту весенняя охота 2023


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